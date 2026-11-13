X Factor 2026, il quarto Live riserva una tripla eliminazione: il nome che nessuno immaginava fuori

Pubblicazione: 13 novembre alle 10:41

Il pubblico lo sapeva fin dalla settimana scorsa, la quarta puntata dei Live di X Factor 2026 si preannunciava come una delle più spietate dell'intera edizione. E le aspettative, per una volta, non sono state tradite. La serata del 12 novembre ha mantenuto tutte le promesse di tensione, emozione e colpi di scena, consegnando al programma uno degli episodi più discussi di questa stagione. Tre eliminazioni in una sola puntata. Un numero che fa tremare i polsi anche ai concorrenti più sicuri di sé, e che ha ridisegnato completamente gli equilibri tra i quattro giudici.

La prima classifica della serata, quella emersa al termine della manche battezzata "La giostra", aveva già fornito segnali chiari su chi avrebbe avuto vita facile e chi invece avrebbe dovuto sudare ogni singolo voto.. Questi cinque artisti si sono assicurati per primi il pass per la puntata successiva, garantendosi la possibilità di presentare il proprio inedito la settimana seguente. Ma è stato il fondo della classifica a rivelare le vere sorprese. Gli Scraffs, band toscana del team di Francesco Gabbani, sono stati i primi a lasciare lo show.

Seconda eliminazione prevista, ma non per questo meno amara, Manu Gargano ha salutato X Factor dopo essere finito nuovamente al ballottaggio, questa volta senza scampo. Considerato sulla carta uno dei concorrenti più fragili, non solo all'interno del team di Paola Iezzi, Manu aveva già rischiato la settimana precedente contro Lenanie. Il bis è stato fatale, confermando quanto il pubblico da casa possa essere spietato quando si tratta di premiare chi convince davvero. Ma è stato il ballottaggio finale a consegnare la vera sorpresa della serata, quella che nessuno si aspettava. Le Distanze e Alìa si sono trovate faccia a faccia nella sfida decisiva, con quest'ultima che buona parte del pubblico immaginava già proiettata verso la finale.

Di fronte a una scelta così difficile, i quattro giudici hanno deciso di chiamare il "tilt", rimettendo la decisione finale nelle mani del pubblico a casa. Una mossa non inedita nella storia di X Factor, ma sempre carica di tensione. Il televoto ha parlato chiaro, Alìa ha dovuto lasciare il programma, rendendo Jake La Furia il primo giudice a rimanere in gara con un solo concorrente, Alex Fontana. L'eliminazione di Alìa rappresenta uno dei momenti più discussi di questa edizione. Non solo per l'inatteso epilogo di un percorso che sembrava destinato a durare ancora a lungo, ma anche per ciò che dice sulle dinamiche del talent show.