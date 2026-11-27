Pubblicazione: 27 novembre alle 15:28

La semifinale di X Factor 2026 ha regalato uno dei momenti più sorprendenti e discussi dell'edizione. Teo Bok, tra i concorrenti più carismatici e seguiti della stagione, è stato eliminato dopo aver invitato apertamente il pubblico a votare per il suo avversario al ballottaggio, Giacomo Calò. Un gesto inaspettato che ha spiazzato la conduttrice Giorgia e diviso gli spettatori sui social, c'è chi lo ha interpretato come una dimostrazione di amicizia e generosità, chi invece ha messo in dubbio l'opportunità di un appello così diretto. Eppure, dietro quella scelta, Teo ha mostrato di avere le idee molto chiare sul futuro del suo compagno di avventura.

per me stasera teo bok può anche uscire sorry not sorry #XF2026 https://t.co/5UVdGPslGA — wor$t boy in naple$ | mad-dog era (@_Antoxve_) November 26, 2026

La serata era iniziata con due esibizioni particolarmente energiche: Faith di George Michael e Livin' la Vida Loca di Ricky Martin. Dopo le performance, Teo aveva raccontato di essersi goduto ogni momento della settimana, nonostante il ballottaggio affrontato nella puntata precedente. Il brano di Ricky Martin, in particolare, rappresentava pienamente il suo universo artistico: "È il mio mondo, è fisico, è passione, è piccante, tutto quello che vorrei essere come artista". Al termine delle manche, dopo l'eliminazione de Le Distanze, Teo e Giacomo Calò sono finiti allo spareggio decisivo.

È stato proprio durante il confronto finale con il pubblico che Teo ha sorpreso tutti, chiedendo esplicitamente di sostenere il suo avversario: "Io vorrei che Giacomo andasse avanti, perché lui è il mio vincitore". Il concorrente ha spiegato di essersi innamorato della sua voce fin dal primo ascolto, definendolo la sua persona preferita all'interno del programma. Giorgia, visibilmente sorpresa, ha accolto le sue parole con entusiasmo. Quando il televoto ha decretato l'eliminazione di Teo, la sua reazione è stata altrettanto insolita, un urlo di gioia, seguito dalla conferma di aver ottenuto proprio il risultato che desiderava. Prima di lasciare il palco, ha ringraziato produzione, redazione, giudici e conduttrice.

La discussione si è spostata rapidamente sui social, dove il gesto ha raccolto opinioni contrastanti. Per alcuni utenti, Teo ha dimostrato una sportività poco comune in un contesto competitivo come quello di un talent show, altri si sono chiesti se il suo appello non abbia messo Giacomo in una posizione scomoda o se potesse essere anche un modo per lasciare un ricordo indelebile nel pubblico. Tornato in hotel, il cantante ha pubblicato un videomessaggio per ringraziare i fan e raccontare quanto l'esperienza lo abbia cambiato, sia sul piano umano sia su quello artistico. Ha ribadito la propria felicità per l'accesso alla finale dell'amico, definendolo ancora una volta il suo vincitore, e ha assicurato che il percorso musicale continuerà anche dopo X Factor.

Semifinale TEO BOK. L'opposto di Calo. Non ha esagerato e 'la porta a casa ' con naturalezza. Bravo!🤔👍🔝👏❤️🎶 #XF2026 https://t.co/rPEe0NRgA8 — Lorenzi Andrea (@LorenziAndrea2) November 26, 2026

, presenza scenica, carisma, coreografie elaborate e una spiccata capacità di intrattenimento. Non sono mancate le critiche per uno stile percepito da alcuni come troppo costruito, tra modi estremamente formali, dizione impeccabile ed enfasi interpretativa. Caratteristiche che potrebbero aver contribuito a dividere il pubblico, senza cancellare le potenzialità di un artista che deve ancora trovare il progetto musicale più adatto alla propria identità.

La finale di X Factor 2026 si terrà giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago e Giacomo Calò sarà tra i concorrenti in gara, forte anche del sostegno pubblico del suo amico. Per Teo si apre una fase nuova, nella quale trasformare l'esperienza televisiva in un progetto concreto. La sua eliminazione lascia anche una riflessione sui talent show, in una competizione in cui visibilità e opportunità professionali sono fondamentali, è ancora possibile mettere un legame personale davanti alla possibilità di vincere? Sul palco della semifinale, Teo ha scelto di farlo, lasciando al pubblico il compito di interpretare le sue motivazioni.