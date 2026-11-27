X Factor 2026, nessuno si aspettava il gesto di Teo Bok: l'appello in diretta prima dell'eliminazione
Teo Bok sorprende tutti nella semifinale di X Factor 2026 con un gesto inaspettato per Giacomo Calò: ecco cosa è successo durante il ballottaggio.
La semifinale di X Factor 2026 ha regalato uno dei momenti più sorprendenti e discussi dell'edizione. Teo Bok, tra i concorrenti più carismatici e seguiti della stagione, è stato eliminato dopo aver invitato apertamente il pubblico a votare per il suo avversario al ballottaggio, Giacomo Calò. Un gesto inaspettato che ha spiazzato la conduttrice Giorgia e diviso gli spettatori sui social, c'è chi lo ha interpretato come una dimostrazione di amicizia e generosità, chi invece ha messo in dubbio l'opportunità di un appello così diretto. Eppure, dietro quella scelta, Teo ha mostrato di avere le idee molto chiare sul futuro del suo compagno di avventura.
È stato proprio durante il confronto finale con il pubblico che Teo ha sorpreso tutti, chiedendo esplicitamente di sostenere il suo avversario: "Io vorrei che Giacomo andasse avanti, perché lui è il mio vincitore". Il concorrente ha spiegato di essersi innamorato della sua voce fin dal primo ascolto, definendolo la sua persona preferita all'interno del programma. Giorgia, visibilmente sorpresa, ha accolto le sue parole con entusiasmo. Quando il televoto ha decretato l'eliminazione di Teo, la sua reazione è stata altrettanto insolita, un urlo di gioia, seguito dalla conferma di aver ottenuto proprio il risultato che desiderava. Prima di lasciare il palco, ha ringraziato produzione, redazione, giudici e conduttrice.
La discussione si è spostata rapidamente sui social, dove il gesto ha raccolto opinioni contrastanti. Per alcuni utenti, Teo ha dimostrato una sportività poco comune in un contesto competitivo come quello di un talent show, altri si sono chiesti se il suo appello non abbia messo Giacomo in una posizione scomoda o se potesse essere anche un modo per lasciare un ricordo indelebile nel pubblico. Tornato in hotel, il cantante ha pubblicato un videomessaggio per ringraziare i fan e raccontare quanto l'esperienza lo abbia cambiato, sia sul piano umano sia su quello artistico. Ha ribadito la propria felicità per l'accesso alla finale dell'amico, definendolo ancora una volta il suo vincitore, e ha assicurato che il percorso musicale continuerà anche dopo X Factor.
La finale di X Factor 2026 si terrà giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago e Giacomo Calò sarà tra i concorrenti in gara, forte anche del sostegno pubblico del suo amico. Per Teo si apre una fase nuova, nella quale trasformare l'esperienza televisiva in un progetto concreto. La sua eliminazione lascia anche una riflessione sui talent show, in una competizione in cui visibilità e opportunità professionali sono fondamentali, è ancora possibile mettere un legame personale davanti alla possibilità di vincere? Sul palco della semifinale, Teo ha scelto di farlo, lasciando al pubblico il compito di interpretare le sue motivazioni.