Pubblicazione: 27 novembre alle 00:25

La ventesima edizione di X Factor si prepara a vivere il suo ultimo atto. Nel corso della semifinale di giovedì 26 novembre 2026, il talent show condotto da Giorgia ha decretato i nomi dei quattro artisti che si contenderanno la vittoria all'Unipol Forum di Assago. Una serata caratterizzata da una doppia eliminazione, esibizioni accompagnate da musicisti dal vivo e un ballottaggio particolarmente sofferto per Francesco Gabbani, costretto a scegliere tra due concorrenti della propria squadra. A dover abbandonare la competizione a un passo dalla finale sono stati Le Distanze e Teo Bok.

Ad aprire la serata è stato, reduce dal secondo posto conquistato alcon. L'artista italo-tunisino ha inaugurato la semifinale sulle note di Nuntereggae più di Rino Gaetano, tornando successivamente sul palco per presentare il brano Bombe. La competizione è entrata nel vivo con, durante la quale i sei concorrenti hanno avuto la possibilità di esibirsi accompagnati da una band di otto musicisti diretta da

In palio c'era un vantaggio particolarmente prezioso: l'artista più votato dal pubblico avrebbe conquistato direttamente un posto in finale, senza dover affrontare la seconda manche. A ottenere il pass per l'ultimo appuntamento del talent è stato Alex Fontana, componente della squadra di Jake La Furia, che ha conquistato pubblico e giudici con Champagne Supernova degli Oasis. La sua interpretazione ha convinto anche Paola Iezzi, che lo ha definito il finalista ideale, mentre Irama ha ravvisato nella sua voce alcune somiglianze con quella di Liam Gallagher.

Il primo eliminato della Semifinale di X Factor 2026 è .... #XF2026 https://t.co/SttZaS1abJ — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 26, 2026

Per gli altri cinque concorrenti è arrivato invece il momento della seconda manche, caratterizzata dalla possibilità di scegliere liberamente i brani da interpretare. Particolarmente apprezzate sono state le esibizioni dei Mad-Dog con Figure It Out dei Royal Blood e di Patrizia Napolano con Stay di Rihanna, accolte con entusiasmo dai giudici. Entrambi hanno quindi conquistato un posto in finale.

Il secondo eliminato di questa SEMIFINALE è .... #XF2026 https://t.co/M0YqGJ8Vm6 — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 26, 2026

Ad avere la peggio sono stati, che dopo aver interpretatonella versione di Marilyn Manson ehanno ottenuto il minor numero di voti complessivi. La band della squadra di Irama ha così dovuto abbandonare il programma senza avere la possibilità di giocarsi la permanenza attraverso il ballottaggio. Decisamente più complicata è stata la situazione per, che ha visto finire all'ultimo scontro entrambi i suoi concorrenti.

Teo Bok ha cercato di convincere i giudici interpretando Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake, mentre Giacomo Calò ha puntato sull'intensità emotiva di Wish You the Best di Lewis Capaldi. Francesco Gabbani e Irama hanno votato per eliminare Teo Bok, mentre Paola Iezzi e Jake La Furia hanno fatto il nome di Giacomo Calò. La parità ha determinato il ricorso al Tilt, affidando al pubblico da casa la responsabilità di scegliere l'ultimo finalista. Il televoto ha premiato Giacomo Calò, ponendo fine all'avventura di Teo Bok nel talent show.

I quattro finalisti di X Factor 2026 sono dunque:

Alex Fontana – squadra di Jake La Furia

Mad-Dog – squadra di Paola Iezzi

Patrizia Napolano – squadra di Irama

Giacomo Calò – squadra di Francesco Gabbani

Ciascuno deiarriva quindi all'ultimo appuntamento con un artista ancora in gara, mantenendo intatte le possibilità di conquistare la vittoria. L'appuntamento conè fissato per giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago, in diretta su Sky e in streaming su NOW, quando il pubblico decreteràdel talent show.