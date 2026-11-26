X Factor 2026, chi è stato eliminato il 26 novembre? La semifinale decreta i quattro finalisti
Doppia eliminazione nella semifinale di X Factor 2026 del 26 novembre: tutte le emozioni del sesto Live Show e il verdetto in vista della finalissima.
La ventesima edizione di X Factor si prepara a vivere il suo ultimo atto. Nel corso della semifinale di giovedì 26 novembre 2026, il talent show condotto da Giorgia ha decretato i nomi dei quattro artisti che si contenderanno la vittoria all'Unipol Forum di Assago. Una serata caratterizzata da una doppia eliminazione, esibizioni accompagnate da musicisti dal vivo e un ballottaggio particolarmente sofferto per Francesco Gabbani, costretto a scegliere tra due concorrenti della propria squadra. A dover abbandonare la competizione a un passo dalla finale sono stati Le Distanze e Teo Bok.
In palio c'era un vantaggio particolarmente prezioso: l'artista più votato dal pubblico avrebbe conquistato direttamente un posto in finale, senza dover affrontare la seconda manche. A ottenere il pass per l'ultimo appuntamento del talent è stato Alex Fontana, componente della squadra di Jake La Furia, che ha conquistato pubblico e giudici con Champagne Supernova degli Oasis. La sua interpretazione ha convinto anche Paola Iezzi, che lo ha definito il finalista ideale, mentre Irama ha ravvisato nella sua voce alcune somiglianze con quella di Liam Gallagher.
Per gli altri cinque concorrenti è arrivato invece il momento della seconda manche, caratterizzata dalla possibilità di scegliere liberamente i brani da interpretare. Particolarmente apprezzate sono state le esibizioni dei Mad-Dog con Figure It Out dei Royal Blood e di Patrizia Napolano con Stay di Rihanna, accolte con entusiasmo dai giudici. Entrambi hanno quindi conquistato un posto in finale.
Teo Bok ha cercato di convincere i giudici interpretando Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake, mentre Giacomo Calò ha puntato sull'intensità emotiva di Wish You the Best di Lewis Capaldi. Francesco Gabbani e Irama hanno votato per eliminare Teo Bok, mentre Paola Iezzi e Jake La Furia hanno fatto il nome di Giacomo Calò. La parità ha determinato il ricorso al Tilt, affidando al pubblico da casa la responsabilità di scegliere l'ultimo finalista. Il televoto ha premiato Giacomo Calò, ponendo fine all'avventura di Teo Bok nel talent show.
I quattro finalisti di X Factor 2026 sono dunque:
Alex Fontana – squadra di Jake La Furia
Mad-Dog – squadra di Paola Iezzi
Patrizia Napolano – squadra di Irama
Giacomo Calò – squadra di Francesco Gabbani