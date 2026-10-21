X Factor 2026, stasera si riaccendono i riflettori: c'è un dettaglio che potrebbe cambiare la gara

Pubblicazione: 21 ottobre alle 16:47

Il conto alla rovescia per i Live Show di X Factor 2026 è ormai agli sgoccioli e il talent torna già stasera, mercoledì 21 ottobre, con un appuntamento dedicato al dietro le quinte della competizione. Alle 21:15, su Sky Uno e NOW, debutta The Road to X Factor, lo speciale che accompagna i dodici concorrenti verso la prima diretta. Ma la serata riserva anche un'altra occasione per il pubblico: le Last Call saranno trasmesse in chiaro su Cielo. Intanto, per la puntata di domani è attesa una novità che potrebbe riportare in gara uno degli artisti eliminati. Ecco tutto quello che bisogna sapere per seguire i prossimi appuntamenti.

Lo speciale di questa sera permetterà di ripercorrere il lavoro che precede le esibizioni dal vivo, dalle assegnazioni dei brani alle prove in sala, fino alla preparazione sul palco. Non si tratta soltanto di rivedere i momenti più importanti della settimana, ma anche di scoprire come i concorrenti trasformano le indicazioni ricevute in performance complete., insieme a X Factor Daily, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Sky Uno e NOW. Giovedì, alle 21, prima della diretta, tornerà anche Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio, con contenuti e collegamenti dal dietro le quinte.

Per chi non avesse seguito le selezioni, stasera c'è anche la possibilità di recuperare le Last Call in televisione in chiaro, l'appuntamento è alle 21:20 su Cielo. È proprio al termine di questa fase che sono stati definiti i dodici artisti destinati a comporre le quattro squadre. Francesco Gabbani ha scelto Alice Fregoso, Giacomo Calò e Scraffs; Irama seguirà Le Distanze, Lenanie e Patrizia Napolano. Nel gruppo di Jake La Furia ci sono Alex Fontana, Alìa e Veronica, mentre Paola Iezzi guiderà camilla, Mad-Dog e Manu. Per loro comincia ora la parte più impegnativa della gara, nella quale ogni esibizione potrà fare la differenza.

La novità più attesa arriverà proprio durante il primo Live Show di giovedì 22 ottobre, Giorgia avrà a disposizione due Škoda X Pass, destinati ad altrettanti artisti eliminati alle Last Call. I concorrenti selezionati potranno esibirsi nuovamente con un brano rappresentativo del proprio repertorio e sarà il pubblico a scegliere, attraverso un televoto flash, chi merita di rientrare in gara. Il vincitore tornerà nella competizione e sarà inserito nella squadra rimasta con un posto libero dopo le due manche della serata. Il voto durante i Live sarà gratuito e potrà essere espresso attraverso il sito ufficiale di X Factor, l'app del programma, il tasto verde del telecomando Sky Q oppure la funzione interattiva di Sky Glass, seguendo le procedure di accesso previste.