X-Files, il reboot di Ryan Coogler è stato girato ma sul suo futuro resta una grande incognita

Pubblicazione: 13 agosto alle 08:15

Le riprese del pilot del reboot di X-Files sono ufficialmente terminate. Ryan Coogler, il regista dietro Black Panther e il recente I Peccatori, ha completato il suo lavoro sulla nuova incarnazione della celebre serie sci-fi degli anni Novanta. Ma c'è un particolare che rende la situazione decisamente più interessante: nonostante il pilot sia ormai stato girato, il futuro del nuovo X-Files resta ancora incerto, perché Hulu non ha ancora ordinato una stagione completa.

A commentare questo importante passo è stato, creatore originale di X-Files, che in un'intervista con ScreenRant ha rivelato di non aver ancora visto un singolo fotogramma del progetto. E, sorprendentemente, è proprio quello che desiderava. “Sono felice che non mi abbia mostrato nulla”,

“È un regista che capita una volta nella vita, e voglio vedere cosa ha realizzato. Ha detto che è la serie preferita di sua madre, e voglio vedere cosa ha fatto per lei”. Una posizione che potrebbe sembrare distaccata, ma che in realtà rivela una grande fiducia nel talento del filmmaker. Carter ha scelto consapevolmente di rimanere ai margini del processo creativo, preferendo scoprire il nuovo X-Files esattamente come faranno gli spettatori quando, e se, il pilot arriverà sullo schermo.

X-Files, fonte: Hulu

Il progetto era partito nel 2023, quando si era diffusa la notizia che Coogler stava sviluppando una nuova incarnazione di X-Files. Hulu aveva dato il via libera a un episodio pilota, con il regista premio Oscar che ha assunto anche il ruolo di sceneggiatore e regista, mentre Jennifer Yale di See è stata designata come showrunner. Il cast vede protagonisti Danielle Deadwyler e Himesh Patel nei panni del nuovo duo centrale dell'FBI, incaricato di riaprire la divisione X-Files dopo la sua chiusura.

EXCLUSIVE: Creator Chris Carter reacts to #RyanCoogler's X-Files reboot wrapping filming and his hopes for what's to come from the new iteration:



"He's a once-in-a-lifetime filmmaker, and I want to see what he's [made]. He said it's his mom's favorite show, and I want to see… pic.twitter.com/kDbMk6WZFE — ScreenRant (@screenrant) August 12, 2026

Patel stesso ha recentemente elogiato, paragonandolo all'esperienza avuta con Christopher Nolan su: un approccio meticoloso nel costruire texture narrative e profondità nei personaggi. L'attore ha anche rivelato di essere personalmente un “credente”,, anche se non ha confermato se il suo personaggio condividerà questa caratteristica alla Mulder.

I dettagli sulla trama restano avvolti nel mistero. Quello che sappiamo è che i due nuovi agenti dovrebbero riaprire una divisione chiusa da tempo, riprendendo presumibilmente le indagini sui casi inspiegabili che hanno reso celebre il franchise. Per Coogler sarà quindi fondamentale trovare un equilibrio tra l'identità storica di X-Files e una nuova generazione di protagonisti, cercando di riportare sullo schermo quelle atmosfere che hanno trasformato la serie originale in un fenomeno televisivo.

Il fatto che Coogler abbia inoltre dichiarato di stare realizzando la serie pensando anche a sua madre, grande fan dello show originale, aggiunge un ulteriore elemento di curiosità. Il regista conosce perfettamente il peso dell'eredità che sta raccogliendo e, almeno dalle parole di Carter, sembra intenzionato a rispettarla senza rinunciare a costruire qualcosa di nuovo. Mentre Carter è stato impegnato nel completare il suo director's cut di I Want to Believe, trasformando il film del 2008 con David Duchovny e Gillian Anderson in una versione R-rated che restituisce la sua visione horror originale, Coogler ha lavorato in silenzio al pilot del nuovo X-Files. Ora che le riprese sono concluse, il progetto dovrebbe essere entrato nella fase di post-produzione.

Il destino della serie, però, rimane incerto. Hulu non ha ancora confermato l'ordine di una stagione completa. Il completamento delle riprese del pilot rappresenta quindi soltanto il primo grande passo: sarà il risultato finale a determinare se questa nuova incarnazione di X-Files avrà davvero un futuro.