X-Men '97, come finisce la stagione 2? La spiegazione del finale e del destino di Apocalisse e Gambit

Pubblicazione: 13 agosto alle 08:30

La seconda stagione di X-Men '97 si è conclusa lasciando i fan della serie animata Marvel con la bocca aperta e una serie di domande che hanno acceso il dibattito online. Dopo un'annata caratterizzata da viaggi nel tempo, ritorni inaspettati e morti apparentemente definitive, il finale ha chiuso un cerchio narrativo complesso intorno alla figura di Apocalisse, uno dei villain più iconici dell'universo mutante, e al destino travagliato di Gambit. Ecco la spiegazione del finale della serie animata (ma sono presenti spoiler importanti nell'articolo)!

Laaveva preso le mosse esattamente da dove si era interrotta: i mutanti erano dispersi attraverso diverse linee temporali, una situazione che ha permesso agli autori di inserire Knella sua incarnazione di Rama-Tut. Questa scelta non è casuale. Quando si parla dirappresenta il villain perfetto per orchestrare una narrazione che attraversa epoche diverse e realtà alternative.

La storia di En Sabah Nur, il nome originale di Apocalisse prima della sua trasformazione, ha preso una piega inaspettata. Il personaggio è stato addestrato da nientemeno che Magneto, in un passato remoto che ha ridefinito le dinamiche tra questi due titani del mondo mutante. Questa rivelazione ha aggiunto uno strato di complessità al rapporto tra maestro e allievo, un tema ricorrente nell'universo X-Men che qui assume connotazioni tragiche.

X-Men '97, fonte: Marvel

Dopo la sua trasformazione da En Sabah Nur ad Apocalisse, il villain ha compiuto un gesto che definisce la sua natura: ha ucciso il proprio mentore Magneto. Questo parricidio simbolico rappresenta la rottura definitiva con il passato e l'affermazione di una visione del mondo basata sulla sopravvivenza del più forte, il mantra che guida ogni azione di Apocalisse. Ma è il destino di Gambit a costituire il cuore emotivo della seconda stagione. Remy LeBeau, apparentemente morto nella stagione precedente, è stato riportato in vita dallo stesso Apocalisse.

Non si è trattato però di un atto di compassione. Il villain aveva uno scopo preciso:, potenziandone drasticamente le abilità ma al prezzo di renderlo uno strumento del caos e della distruzione. In un primo momento sembra essere proprioa mettere fine alla minaccia di Apocalisse.riesce infatti a ribellarsi al suo padrone e tutto lascia pensare che il villain sia stato sconfitto. La realtà, però, è molto più complicata:è ancora vivo e la sua coscienza, trasformando lo scontro finale anche in una battaglia per salvare definitivamentedal suo controllo.

A quel punto entra in gioco Rogue. Dopo essere stata potenziata dall'energia di un Celestiale, la mutante raggiunge un livello di forza impressionante e affronta direttamente Apocalisse. Lo scontro, però, non si conclude con la morte del villain: Rogue riesce a separare la sua essenza da Gambit e Apocalisse viene infine imprigionato all'interno di una gemma, mettendo almeno per il momento fine alla sua minaccia. La vittoria ha però un prezzo altissimo. Nel corso dello scontro Nightcrawler compie un sacrificio decisivo, permettendo agli altri di portare a termine il piano e salvare Gambit.

X-Men '97, fonte: Marvel

Remy riesce quindi a liberarsi dall'influenza di Apocalisse e torna finalmente in sé, mentre la gemma contenente il villain viene affidata a Cable. Il finale della seconda stagione chiude così, almeno per ora, l'arco narrativo di Apocalisse. Il villain non viene ucciso definitivamente, ma la sua coscienza è stata separata da Gambit e sigillata, lasciando inevitabilmente aperta una porta per un suo eventuale ritorno. Per Remy, invece, si conclude il percorso iniziato con la morte a Genosha e proseguito con la resurrezione come Cavaliere della Morte: Gambit è nuovamente libero, anche se il prezzo pagato dagli X-Men per salvarlo è stato enorme. La presenza di Kang il Conquistatore nella sua forma di Rama-Tut apre scenari interessanti per le prossime stagioni.

Il personaggio, già centrale nel Marvel Cinematic Universe cinematografico, potrebbe rappresentare il ponte tra l'universo animato e quello live-action, creando quella continuità narrativa che i fan Marvel hanno imparato ad apprezzare. X-Men '97 ha dimostrato ancora una volta di saper gestire trame complesse senza perdere di vista il cuore emotivo dei personaggi. La morte e resurrezione di Gambit, il tradimento di Apocalisse nei confronti di Magneto, la lotta interiore di Remy LeBeau contro una presenza aliena nella propria mente: sono tutti elementi che elevano la serie ben oltre il semplice intrattenimento per nostalgia degli anni Novanta.

La seconda stagione si chiude quindi con un equilibrio precario. Apocalisse è stato fermato ma non distrutto, Gambit è vivo ma profondamente trasformato, e l'ombra di Kang si allunga sul futuro dei mutanti. Gli autori hanno costruito una narrazione che premia la visione integrale ma che, allo stesso tempo, offre momenti di spettacolo puro per chi cerca semplicemente azione e superpoteri. Il pubblico dovrà attendere le prossime stagioni di X-Men '97 per scoprire come evolverà la condizione di Gambit e se Apocalisse riuscirà mai a liberarsi dalla sua prigione mentale per tornare a minacciare il mondo. Una cosa è certa: X-Men '97 ha saputo reinventare i classici della mitologia mutante senza tradirne lo spirito originale, un equilibrio difficile che poche produzioni riescono a mantenere con questa coerenza.