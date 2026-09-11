X-Men: Asa Germann aveva fatto il provino per Ciclope, ma nel reboot Marvel sarà un altro storico mutante

Pubblicazione: 11 settembre alle 08:30

Asa Germann ha mancato Ciclope, ma alla fine entrerà comunque nel mondo degli X-Men. L’attore di Gen V è stato scelto per interpretare Warren Worthington III, meglio conosciuto come Angel, nel nuovo film dedicato ai mutanti dei Marvel Studios. Una scelta particolarmente curiosa, considerando che soltanto poche settimane fa il suo nome era circolato proprio per un altro dei membri storici della squadra.

Secondo quanto riportato inizialmente da Collider ed The Hollywood Reporter e successivamente confermato da Entertainment Weekly,nel reboot diretto da Jake Schreier. I Marvel Studios, contattati sulla notizia, hanno preferito non commentare ufficialmente il casting. Ma la storia dietro il suo ingresso nel film è forse persino più interessante dell'annuncio stesso.aveva infatti sostenuto un provino per, uno dei ruoli più importanti dell'intero progetto.

La parte è poi andata a Kit Connor, ma l'audizione dell'attore avrebbe comunque convinto abbastanza i Marvel Studios da spingerli a trovargli un altro posto nella nuova formazione degli X-Men. Quel personaggio sarà proprio Warren Worthington III. Per chi conosce i fumetti Marvel, non si tratta affatto di un mutante secondario. Angel è uno dei membri fondatori degli X-Men originali: Warren proviene da una famiglia estremamente ricca e la sua mutazione gli ha fatto sviluppare due enormi ali piumate, grazie alle quali può volare.

Prima ancora di entrare nella squadra di Charles Xavier aveva iniziato a combattere il crimine autonomamente, per poi diventare uno dei volti storici del gruppo. E soprattutto Angel nasconde un'evoluzione che potrebbe diventare molto interessante se il Marvel Cinematic Universe decidesse di percorrerla negli anni. Nei fumetti Warren è infatti legato anche all'identità di Archangel, una versione decisamente più oscura e pericolosa del personaggio. Per il momento, però, non ci sono indicazioni sul fatto che il nuovo film voglia già affrontare questa parte della sua storia.

X-Men, fonte: 20th Century Fox

dopo essersi fatto conoscere dal pubblico soprattutto grazie anel quale ha interpretato, undotato di una forza enorme e alle prese con una situazione psicologica particolarmente tormentata. Il personaggio è successivamente, mentre nel 2026 l'attore è entrato in un altro franchise importante con. Persi tratterà comunque della terza incarnazione cinematografica importante.aveva interpretato, mentre dieci anni dopoaveva vestito i panni di una versione più giovane del mutante in X-Men: Apocalisse.

Il nuovo film avrà però l'occasione di ripartire completamente da zero e, soprattutto, di dare finalmente al personaggio uno spazio diverso all'interno della squadra. Il quadro del nuovo X-Men dei Marvel Studios sta infatti diventando sempre più definito. Dietro la macchina da presa ci sarà Jake Schreier, già regista di Thunderbolts*, mentre la sceneggiatura coinvolge Lee Sung Jin, Joanna Calo e Michael Lesslie. L'uscita americana è fissata per il 5 maggio 2028 e il film rappresenterà il vero ingresso di una nuova formazione degli X-Men nel MCU.

Il cast già annunciato comprende Sadie Sink nei panni di Jean Grey, Kit Connor come Ciclope, Christopher Abbott come Professor Charles Xavier, Samara Weaving come Emma Frost, Inde Navarrette come Rogue e Maya Boyd come Tempesta. Adam Driver interpreterà invece Nathaniel Milbury/Mr. Sinister, destinato a ricoprire il ruolo di antagonista. Il casting di Asa Germann aggiunge quindi un altro tassello a una squadra che sta assumendo una forma sempre più precisa. E per l'attore c'è anche una piccola rivincita: non sarà Ciclope come inizialmente sperato, ma alla fine il suo provino gli ha comunque aperto le porte della scuola di Xavier. Solo che, questa volta, per entrarci avrà anche un paio di ali.