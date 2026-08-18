X-Men, chi è Mister Sinister? Poteri e storia del nuovo villain Marvel interpretato da Adam Driver

Pubblicazione: 18 agosto alle 09:15

Per anni, il nome di Adam Driver è rimbalzato tra i corridoi virtuali della Marvel Studios come una leggenda metropolitana. Doctor Strange, Mister Fantastic, persino ruoli mai confermati ufficialmente: l'attore di "Star Wars" e "Girls" sembrava destinato a diventare il grande assente del Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige, capo indiscusso dei Marvel Studios, ha persino rivelato nel luglio 2026 che lo studio organizzava chiamate Zoom quasi annuali con Driver, cercando di sedurlo con proposte sempre diverse. Ogni volta, nulla di fatto. Poi qualcosa è cambiato e durante il D23 del 2026, la Marvel ha sganciato la bomba: Driver interpreterà Mister Sinister nel reboot degli X-Men, previsto per il 5 maggio 2028.

Non si è presentato fisicamente sul palco, ma un video pre-registrato ha ufficializzato quello che molti credevano impossibile. Dopo anni trascorsi in progetti indipendenti come, lontano dai riflettori delle produzioni miliardarie, Driver torna alla Casa del Topo per vestire i panni del primo villain principale della nuova era mutante Marvel. Ma chi è esattamente(Sinistro, nei fumetti in italiano)? E soprattutto, cosa ha convinto un attore che aveva resistito a decine di proposte Marvel a dire finalmente sì.

La domanda non è banale, perché a differenza di Magneto o del Fenomeno, Mister Sinister non ha mai calcato il grande schermo in carne e ossa. Per chi non mastica fumetti quotidianamente, il nome potrebbe non dire assolutamente nulla. Eppure, tra le pagine delle storie degli X-Men, questo personaggio è diventato uno dei cattivi più iconici e ricorrenti. Mister Sinister nasce dalla penna di Chris Claremont nel 1987, uno degli scrittori più influenti della saga mutante.

Adam Driver in Megalopolis, fonte: Eagle Pictures

La sua vera identità è Nathaniel Essex, un genetista britannico nato nell'Inghilterra vittoriana del 1800. Ossessionato dalla scienza e dalla perfezione genetica, Essex conduce esperimenti che lo portano alla scoperta dei geni mutanti. La sua sete di conoscenza attira l'attenzione di Apocalisse, uno degli esseri più potenti dell'universo Marvel, che trasforma Essex in qualcosa di più: un essere immortale dotato di capacità straordinarie. Come Mister Sinister, Essex acquisisce un ventaglio di poteri che farebbero invidia a un'intera squadra di X-Men.

Puòcome il. È una sorta di "greatest hits" dei superpoteri mutanti,che ha attraversato la storia tormenting mutanti per generazioni. Visivamente,è inconfondibile: pelle pallida come marmo, un orbe rosso incastonato sulla fronte, e costumi che sembrano usciti da un incrocio tra un conte gotico e un supereroe, dominati da blu elettrico e rosso sangue.

Un design teatrale, quasi operistico, che lo rende immediatamente riconoscibile. Questa combinazione di aspetto memorabile e poteri formidabili ha reso Mister Sinister un personaggio ricorrente in decenni di storie a fumetti. È apparso in storyline fondamentali, ha manipolato eventi chiave nella vita degli X-Men e si è ritagliato uno spazio permanente nella galleria dei cattivi Marvel. Non solo carta stampata: Mister Sinister ha fatto capolino in serie animate come "X-Men '97" e "Wolverine and the X-Men", consolidando la sua presenza nell'immaginario collettivo dei fan. Ma se è così popolare, come mai non lo abbiamo mai visto al cinema prima d'ora? La risposta è una storia di occasioni mancate che dura un decennio.

Adam Driver in Star Wars, fonte: LucasFilm

La saga cinematografica degli X-Men targata 20th Century Fox ha provato ad introdurre Mister Sinister per anni senza mai consumare il rapporto. Nel 2016, la scena post-credits di "X-Men: Apocalypse" mostrava la Essex Corporation, l'azienda che nei fumetti appartiene proprio a Nathaniel Essex. Un teaser chiaro, una promessa che sembrava destinata a concretizzarsi. Due anni dopo, quando uscì "Dark Phoenix" nel 2019, circolavano voci insistenti secondo cui Jessica Chastain avrebbe interpretato una versione femminile di Mister Sinister. Nulla di confermato, ma i rumor erano abbastanza credibili da alimentare aspettative.

Poi venne "The New Mutants" nel 2020, il film che avrebbe dovuto chiudere l'era Fox degli X-Men. I piani originali prevedevano una scena finale con Jon Hamm nei panni di Mister Sinister, un cameo destinato a preparare il terreno per un sequel in cui il villain avrebbe avuto un ruolo centrale. Anche qui, progetti naufragati prima ancora di essere filmati, sommersi da ambizioni contrastanti e dalla volontà di far affrontare il personaggio a Gambit di Channing Tatum in un film solista che non ha mai visto la luce. Dieci anni di teaser, rumor e progetti abortiti.

Adam Driver in "65", fonte: Sony Pictures

Mister Sinister è diventato il grande fantasma della saga Fox, sempre evocato, mai materializzato. Ora, con il reboot targato Marvel Studios, tutto cambia. La scelta di Adam Driver non è casuale, visto che l'attore porta con sé un'intensità drammatica forgiata in film d'autore e una presenza scenica che ha dominato la nuova trilogia di Star Wars interpretando Kylo Ren. E Mister Sinister offre tutto questo, visto che si tratta di un villain vittoriano trasformato in mostro immortale, ossessionato dalla genetica e dalla perfezione, capace di manipolare vite attraverso i secoli.

C'è Shakespeare in questo personaggio, c'è tragedia gotica, c'è il fascino dell'immortalità corrotta. Esattamente il tipo di ruolo che può aver fatto brillare gli occhi a Driver dopo l'ennesima chiamata Zoom con Feige. Il reboot degli X-Men del 2028, caratterizzato da un cast stellare, rappresenta uno dei progetti più attesi della Fase successiva del MCU. Dopo Deadpool & Wolverine ha aperto le porte ai mutanti nell'universo condiviso Marvel, la pressione è altissima. Scegliere Mister Sinister come primo grande antagonista è una mossa interessante: non il facile richiamo nostalgico di Magneto, ma un personaggio profondo, stratificato, perfetto per lanciare conflitti che possono durare multiple fasi.