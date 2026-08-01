X-Men, la protagonista di Obsession incontra il regista e sogna Mystica: il casting prende forma?

Pubblicazione: 01 agosto alle 08:45

Quando un film horror a basso budget incassa oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, Hollywood si accorge di te. E quando sei la protagonista di quel fenomeno inaspettato, le porte degli studios più potenti iniziano ad aprirsi una dopo l'altra. È esattamente quello che sta accadendo a Inde Navarrette, la stella emergente di Obsession, il thriller che ha dominato il box office globale trasformandosi in uno dei successi più redditizi dell'anno.

In una recente intervista al podcast Up Next di Variety, la giovane attrice ha rivelato di essere stata sommersa da proposte e. "Sto facendo tantissimi meeting da quando è uscito Obsession," ha spiegato. "È una bella opportunità perché puoi incontrare persone interessanti e fare domande." Ma tra tutti questi appuntamenti professionali, uno in particolare ha fatto drizzare le antenne ai fan del

Navarrette ha confermato di aver incontrato Jake Schreier, il regista di Thunderbolts che ora sta sviluppando il nuovo film sugli X-Men per i Marvel Studios. Un incontro che, considerando il momento della carriera dell'attrice e i piani di Kevin Feige per rilanciare la saga mutante, ha inevitabilmente scatenato speculazioni sul suo possibile coinvolgimento nel franchise. L'attrice non ha nascosto il suo entusiasmo per il lavoro di Schreier, soprattutto per come ha gestito Thunderbolts.

Obsession, fonte: Universal Pictures

"Quello che Jake ha portato in Thunderbolts è ciò che amavo della Marvel," ha dichiarato. "Era incentrato sui personaggi, e per tutto il tempo non ho potuto fare a meno di elogiare quanto ho apprezzato il suo approccio alla Marvel." Parole che rivelano non solo ammirazione professionale, ma anche una sintonia artistica che potrebbe rivelarsi cruciale per una futura collaborazione. Cresciuta guardando i film degli X-Men prodotti dalla Fox negli anni 2000, Navarrette ha elogiato Schreier per aver riportato quella narrativa character-driven che aveva reso memorabili pellicole come X-Men e X2.

"Questo è il lusso che ho adesso: incontrare tutti questi diversi tipi di persone. Non tutti questi meeting diventano progetti, ma a volte è semplicemente: 'Voglio davvero lavorare con te. Ho visto questo progetto, e questo, e quest'altro.'" - Inde Navarrette

Obsession, fonte: Universal Pictures

Un ritorno alle origini che sembra essere esattamente ciò di cui ilha bisogno dopo anni di produzioni sempre più spettacolari ma talvolta criticate per la mancanza di profondità emotiva. Naturalmente, l'attrice ha mantenuto un, precisando che molti degli incontri che sta facendo non si trasformano necessariamente in contratti concreti.

Il contesto Marvel in cui si inserisce questa rivelazione è particolarmente interessante. I veterani della saga originale degli X-Men, tra cui Patrick Stewart nei panni del Professor Xavier, Ian McKellen come Magneto, James Marsden come Ciclope, Kelsey Grammer come Bestia, Alan Cumming come Nightcrawler e Rebecca Romijn nella parte della mutaforma Mystica, torneranno tutti in Avengers: Doomsday questo dicembre. Si tratta di un passaggio del testimone simbolico, un ultimo grande raduno prima che, dopo Avengers: Secret Wars nel 2027, l'universo Marvel riparta con una nuova generazione di mutanti più giovani.

Il film di Schreier rappresenterà quindi un nuovo inizio, con un cast presumibilmente più fresco. Tra i nomi già confermati c'è quello di Sadie Sink, apparsa di recente in Spider-Man: Brand New Day, che dovrebbe essere una delle protagoniste principali della pellicola. E qui arriva il dettaglio che ha fatto esplodere i social media. Quando le è stato chiesto quale personaggio le piacerebbe interpretare, Navarrette ha lasciato cadere una frase casuale ma in realtà carica di significato: "Insomma, Mystica è sempre stata super cool." Mystica è da sempre uno dei personaggi più iconici degli X-Men.

Dopo essere stata interpretata da Rebecca Romijn nella trilogia originale e da Jennifer Lawrence nei prequel, la mutante mutaforma è pronta a tornare sotto i riflettori: proprio Romijn è infatti tra i veterani apparsi nell'ultimo trailer di Avengers: Doomsday, che ha riportato gli X-Men dell'era Fox nel Marvel Cinematic Universe in vista del grande crossover. In questo contesto, il nome di Inde Navarrette non sembra affatto casuale.

L'attrice ha confermato di aver incontrato Jake Schreier, regista del nuovo film sugli X-Men, indicando proprio Mystica come il ruolo che le piacerebbe interpretare. Per ora non esistono conferme sul casting, ma il tempismo delle sue dichiarazioni ha inevitabilmente alimentato le speculazioni. Con Obsession diventato un successo mondiale e i Marvel Studios al lavoro sulla nuova generazione di mutanti, non sarebbe sorprendente vedere Navarrette tra le candidate per raccogliere l'eredità di uno dei personaggi più amati della saga.