X-Men, Sadie Sink rompe il silenzio su Jean Grey e conferma finalmente il suo futuro nel MCU

Pubblicazione: 08 agosto alle 08:15

Dopo mesi di speculazioni, indiscrezioni sussurrate nei corridoi dei Comic-Con e teorie dei fan che riempivano Reddit come formiche a un picnic, Sadie Sink può finalmente parlare liberamente. L'attrice di Stranger Things, che ha tenuto il segreto più blindato del Marvel Cinematic Universe dalla fine delle riprese, ha confermato ufficialmente in un'intervista a Variety ciò che molti sospettavano: interpreterà Jean Grey non solo in Spider-Man: Brand New Day, ma anche nel nuovo film degli X-Men diretto da Jake Schreier. Seguono spoiler importanti su Brand New Day.

La notizia arriva in un momento cruciale per i, che stanno tessendo con precisione chirurgica l'introduzione dei mutanti nell'MCU. Dopo ilconall'orizzonte come punto di svolta narrativo,e il suo team stanno assemblando la squadra diper una nuova generazione. E Jean Grey, uno dei personaggi più iconici e complessi dell'universo, avrà un volto giovane ma già familiare agli spettatori.

In Brand New Day, Sink è apparsa come antagonista nella vita di Peter Parker al suo momento più buio. Un'introduzione sorprendente per un personaggio destinato a diventare centrale: Jean non era l'alleata che ci si aspettava, ma una presenza minacciosa che metteva alla prova l'eroe mascherato. Eppure, il finale del film ha rivelato una svolta cruciale. La mutante ha trovato un terreno comune con Spider-Man, addirittura salvandolo prima di salire su un autobus diretto fuori città. Quella scena, con la vegetazione rigogliosa che si intravede dal finestrino, ha fatto impazzire i fan: stava andando a Westchester, sede della celebre X-Mansion?

In her first interview since “Spider-Man Brand New Day” debuted, Sadie Sink is (finally) opening up about playing Jean Grey:



"She’s a young girl in pain. There is this pressure to live up to what a villain in a superhero movie looks like, but our plan was to just go the opposite… pic.twitter.com/SAPwsTwv1c — Variety (@Variety) August 7, 2026

Sink non può ancora confermarlo esplicitamente, ma i segnali sono chiari. La sua Jean Grey è in viaggio, letteralmente e metaforicamente. Si tratta di un personaggio che porta con sé un bagaglio pesante: poteri telecinetici e telepati di livello Omega che non ha chiesto, una forza devastante che rende la sua vita infinitamente più complicata. È questo il cuore del suo arco narrativo, come l'attrice stessa ha spiegato. Gli X-Men, del resto, sono sempre stati questo: eroi profondamente imperfetti che devono fare i conti con doni che assomigliano più a maledizioni.

Non hanno scelto di essere mutanti, non hanno chiesto i riflettori o la paura che suscitano negli altri. Devono imparare a convivere con capacità che li isolano, li mettono in pericolo, li costringono a scelte impossibili.incarna tutto questo in modo particolarmente viscerale. Il suo potere è immenso, quasi incontrollabile, e la sua lotta interiore per dominarlo è ciò che la rende un personaggio così stratificato.ha già iniziato a fare i compiti., analizzando non solo le sue straordinarie capacità ma anche le sue fragilità, i momenti in cui ha vacillato, le scelte moralmente ambigue che ha compiuto.

Ha parlato a lungo con Jake Schreier, il regista di Thunderbolts ora al timone del reboot degli X-Men, per capire dove il personaggio è diretto e quale sarà il suo rapporto con i poteri che la definiscono. Quello che emerge dalle sue parole è un ritratto promettente: una Jean Grey complessa, sfaccettata, lontana dall'eroina bidimensionale. Una donna che ha fatto errori, che ha attraversato il buio, e che ora deve trovare la sua strada verso la redenzione o, quanto meno, verso una comprensione più profonda di se stessa. Il fatto che i Marvel Studios abbiano scelto di introdurla come figura ambigua in Brand New Day, piuttosto che come icona immacolata, dimostra una maturità narrativa che i fan della Casa delle Idee hanno imparato ad apprezzare.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Il casting sta prendendo forma con rapidità. Samara Weaving, reduce dal thriller Ready or Not, dovrebbe interpretare Emma Frost, la telepate dal cuore di diamante e dalle motivazioni sempre difficili da decifrare. Kit Connor di Heartstopper è in trattative per il ruolo di Scott Summers, alias Ciclope, leader naturale della squadra e interesse romantico storico di Jean. L'alchimia tra questi tre personaggi sarà fondamentale: il triangolo emotivo tra Jean, Scott ed Emma ha alimentato alcune delle saghe più memorabili dei fumetti X-Men. Ma prima del film dedicato alla squadra di mutanti, c'è Avengers: Secret Wars nel 2027. Anche lì, secondo indiscrezioni precedenti, Sadie Sink dovrebbe apparire nel ruolo di Jean Grey.

Un'occasione per approfondire ulteriormente il personaggio prima che prenda il suo posto definitivo accanto agli altri X-Men, e per consolidare la sua presenza nell'MCU come figura chiave degli eventi multiversali che stanno ridefinendo l'intero franchise. La scelta di Sink non è casuale. A soli 23 anni, l'attrice ha già dimostrato in Stranger Things di saper gestire personaggi emotivamente complessi, capaci di oscillare tra vulnerabilità e forza dirompente. Max Mayfield, il suo ruolo nella serie Netflix, ha attraversato traumi, lutti, possessioni soprannaturali e battaglie interiori che richiedevano un registro interpretativo ampio.

Quella stessa intensità emotiva sarà cruciale per dare vita a Jean Grey, un personaggio che nei fumetti ha spaziato dalla studentessa timida alla forza cosmica della Fenice, passando per momenti di oscurità abissale. Il reboot degli X-Men resta una delle sfide più delicate per i Marvel Studios. Le versioni Fox hanno lasciato in eredità interpreti diventati praticamente inseparabili dai loro personaggi, da Patrick Stewart e Ian McKellen fino a Hugh Jackman, mentre Jean Grey ha già avuto i volti di Famke Janssen e Sophie Turner. Marvel, però, sembra intenzionata a percorrere una strada diversa, costruendo i nuovi mutanti direttamente all'interno dell'MCU invece di riproporre quanto visto in passato.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

L'esordio di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day va proprio in questa direzione: Jean viene presentata prima come personaggio autonomo e soltanto successivamente entrerà a far parte degli X-Men. A guidare il nuovo film sarà Jake Schreier, reduce da Thunderbolts*, chiamato a gestire una squadra che per sua natura sarà composta da personaggi complessi e spesso tutt'altro che perfetti. Per Jean Grey, inoltre, le possibilità sono enormi. Sullo sfondo rimane inevitabilmente la Forza Fenice e tutto ciò che potrebbe comportare per il futuro del personaggio, anche se al momento non sappiamo se Marvel abbia realmente intenzione di tornare sulla celebre Saga della Fenice Nera. Prima bisognerà capire dove porterà il percorso iniziato in Spider-Man: Brand New Day e come Jean arriverà a incontrare gli altri mutanti.

Dopo mesi di segretezza, quindi, almeno una certezza c'è: Sadie Sink continuerà a essere Jean Grey e farà parte del nuovo film degli X-Men, che sta vedendo il cast arricchisci di nuovi attori giorno dopo giorno. Il suo viaggio nel Marvel Cinematic Universe è soltanto all'inizio.