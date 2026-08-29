Xbox invade Hollywood: oltre 12 videogiochi potrebbero diventare film e serie TV, c’è anche Warcraft

Pubblicazione: 29 agosto alle 16:57

Microsoft sta per trasformare radicalmente la propria strategia di adattamenti televisivi. Dopo aver chiuso anticipatamente la serie Halo di Paramount+ e raccolto il successo clamoroso di Fallout su Prime Video, il colosso di Redmond ha deciso di accelerare drasticamente: secondo quanto riportato da Puck, Xbox starebbe proponendo silenziosamente a Hollywood un pacchetto ambizioso che comprende più di una dozzina di franchise videoludici pronti per il piccolo e grande schermo.

La, considerando l'iconicità delnell'immaginario collettivo dei videogiocatori. Eppure, dietro quella decisione si celava una riflessione strategica più ampia: non tutti i videogiochi si prestano allo stesso tipo di narrazione televisiva, e non tutte le produzioni riescono a catturare l'essenza dell'opera originale. L'esperienza controversa della serie conha insegnato auna lezione preziosa su cosa funziona e cosa no quando si trasporta un universo interattivo su uno schermo passivo.

Il vero punto di svolta è arrivato con Fallout. La serie Prime Video ha dimostrato che, quando l'alchimia è quella giusta, un adattamento può non solo rispettare il materiale di partenza ma anche espanderlo, conquistando sia i fan storici che un pubblico completamente nuovo. Il successo è stato tale da garantire già una terza stagione e persino uno spinoff reality competition chiamato Shelter, segno che l'universo post-apocalittico creato da Bethesda ha trovato la sua perfetta dimensione narrativa anche fuori dal medium videoludico.

Halo, fonte: Paramount

Anche il film Minecraft, con il suo cast stellare, sta seguendo una traiettoria simile: il sequel è già in fase di sviluppo, confermando che il pubblico è affamato di storie tratte dai videogiochi quando queste vengono raccontate con rispetto e creatività. Forte di questi successi, Xbox ha capito di avere tra le mani un tesoro: 25 anni di storia videoludica costellata di franchise iconici che aspettano solo di essere tradotti in altri linguaggi.

Tra i titoli specificamente menzionati nel pacchetto proposto a, il colosso MMORPG che ha definito un'intera generazione di giocatori online. Portare Azeroth sullo schermo non è un'impresa da poco: significa condensare decenni di lore, razze, fazioni e conflitti epici in una narrazione coerente e accessibile. Ma se qualcuno può farcela, è proprio chi ha imparato dai propri errori e dai propri trionfi.

La strategia di Microsoft sembra chiara: saturare il mercato dell'intrattenimento con i propri universi narrativi, creando un ecosistema transmediale dove videogiochi, serie tv, film e reality show si alimentano a vicenda. Non si tratta più di adattamenti occasionali, ma di una vera e propria offensiva culturale per posizionare i brand Xbox al centro della conversazione pop. Naturalmente, proporre più di dodici progetti non significa che tutti vedranno la luce. Hollywood è notoriamente cauta, e molti pitch restano tali anche quando arrivano da giganti come Microsoft.

Halo, fonte: Paramount

Tuttavia, il momento storico gioca a favore di Xbox: le piattaforme streaming sono affamate di contenuti riconoscibili che possano garantire audience fedeli, e i videogiochi rappresentano una miniera d'oro ancora largamente inesplorata rispetto a fumetti e romanzi. La cancellazione di Halo, dunque, non era una ritirata ma una riorganizzazione delle forze. Microsoft ha capito che il vero valore non sta nel forzare ogni franchise in un formato televisivo, ma nel selezionare quelli che possono davvero brillare e investire pesantemente su di essi.