Zack Snyder conferma la serie tv di 300 (e sarà un prequel di Leonida)
In una recente intervista, Zack Snyder ha appena confermato la produzione della serie tv su 300. confermando che sarà ambiziosa quanto la saga di Game of Thrones.
Dopo anni di silenzio e speculazioni, Zack Snyder ha finalmente rotto gli indugi sul progetto di serie prequel legato a 300, il film che nel 2007 ridefinì il cinema d'azione e gli incassò oltre 456 milioni di dollari in tutto il mondo partendo da un budget di soli 65 milioni. E le parole scelte dal regista per descrivere lo stato attuale del progetto non lasciano spazio a interpretazioni tiepide, oltre a fare un paragone molto intrigante:
"Non posso davvero parlarne ma posso dire che sarà fantastico. La versione Gaem of Thrones di 300 diventa molto divertente da immaginare". -Zack Snyder a Preston & Steve Show
Secondo fonti vicine alla produzione, Warner Bros. Television sta sviluppando attivamente questo prequel con Snyder previsto alla regia del pilot e come produttore esecutivo. Sarebbe coinvolta anche Deborah Snyder, insieme ad altri membri del team creativo originale. I rumor parlano di una writers room già assemblata, segno che il progetto non è più solo un'idea su carta ma qualcosa che sta prendendo forma concreta. Alcuni insider riferiscono che anche Paramount Plus sarebbe in trattative, mentre Netflix avrebbe riacceso il proprio interesse sull'onda del successo planetario de L'Odissea di Christopher Nolan.
Il fatto che Snyder "non possa parlarne" suggerisce che accordi e trattative siano in corso, quel limbo contrattuale in cui i progetti vivono prima di ricevere il via libera ufficiale. Ma l'entusiasmo nelle sue parole non lascia dubbi: c'è materiale che lo eccita, una visione che lo coinvolge. E quando un regista con il suo track record definisce qualcosa di "fantastico" dopo aver visto cosa bolle in pentola, è difficile non prestare attenzione. Inoltre, l'idea di una serie su scala Game of Thrones ambientata nel mondo di 300 ha senso anche dal punto di vista commerciale. Un'epopea greca firmata dall'uomo che ha reso Sparta un fenomeno culturale globale rappresenta esattamente quel tipo di scommessa ad alto potenziale che i network cercano disperatamente.
Per ora, sappiamo che Zack Snyder è coinvolto, entusiasta, e sta pensando in grande, oltre a lavorare in altri grandi promettenti progetti. Molto grande. E per i fan che hanno aspettato anni un ritorno degno nell'universo di 300, potrebbe essere più che sufficiente per continuare a sperare.