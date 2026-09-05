Zack Snyder conferma la serie tv di 300 (e sarà un prequel di Leonida)

Pubblicazione: 05 settembre alle 16:48

Dopo anni di silenzio e speculazioni, Zack Snyder ha finalmente rotto gli indugi sul progetto di serie prequel legato a 300, il film che nel 2007 ridefinì il cinema d'azione e gli incassò oltre 456 milioni di dollari in tutto il mondo partendo da un budget di soli 65 milioni. E le parole scelte dal regista per descrivere lo stato attuale del progetto non lasciano spazio a interpretazioni tiepide, oltre a fare un paragone molto intrigante:

"Non posso davvero parlarne ma posso dire che sarà fantastico. La versione Gaem of Thrones di 300 diventa molto divertente da immaginare". -Zack Snyder a Preston & Steve Show

300 - Warner Bros Pictures

Non si tratta di una boutade. Snyder ha descritto il mondo di 300 come "incredibile", sottolineando quantoesista oltre lE ha ragione: l'antica Grecia, con le sue città-stato rivali, le alleanze fragili, i tradimenti politici, le guerre fratricide e la mitologia stratificata, offre materiale narrativo sufficiente per costruire qualcosa di molto più ampio di una semplice rivisitazione del film originale.

Secondo fonti vicine alla produzione, Warner Bros. Television sta sviluppando attivamente questo prequel con Snyder previsto alla regia del pilot e come produttore esecutivo. Sarebbe coinvolta anche Deborah Snyder, insieme ad altri membri del team creativo originale. I rumor parlano di una writers room già assemblata, segno che il progetto non è più solo un'idea su carta ma qualcosa che sta prendendo forma concreta. Alcuni insider riferiscono che anche Paramount Plus sarebbe in trattative, mentre Netflix avrebbe riacceso il proprio interesse sull'onda del successo planetario de L'Odissea di Christopher Nolan.

Il fatto che Snyder "non possa parlarne" suggerisce che accordi e trattative siano in corso, quel limbo contrattuale in cui i progetti vivono prima di ricevere il via libera ufficiale. Ma l'entusiasmo nelle sue parole non lascia dubbi: c'è materiale che lo eccita, una visione che lo coinvolge. E quando un regista con il suo track record definisce qualcosa di "fantastico" dopo aver visto cosa bolle in pentola, è difficile non prestare attenzione. Inoltre, l'idea di una serie su scala Game of Thrones ambientata nel mondo di 300 ha senso anche dal punto di vista commerciale. Un'epopea greca firmata dall'uomo che ha reso Sparta un fenomeno culturale globale rappresenta esattamente quel tipo di scommessa ad alto potenziale che i network cercano disperatamente.

300 - Warner Bros Pictures

Certo, rChi scriverà la serie? Quale piattaforma la ospiterà? Quando inizieranno le riprese? E soprattutto: riuscirà a catturare quella miscela unica di epica, brutalità ed estetica che rese il film così memorabile, espandendola in una narrazione serializzata senza diluirne l'impatto? Solo il tempo darà risposte.

Per ora, sappiamo che Zack Snyder è coinvolto, entusiasta, e sta pensando in grande, oltre a lavorare in altri grandi promettenti progetti. Molto grande. E per i fan che hanno aspettato anni un ritorno degno nell'universo di 300, potrebbe essere più che sufficiente per continuare a sperare.