Zack Snyder conferma la serie tv basata su 300: "Amo questo mondo, abbiamo fondamenta ricche"

Pubblicazione: 19 settembre alle 15:43

Con Twilight of the Gods appena arrivata su Netflix, Zack Snyder non si ferma e ha già in cantiere il prossimo progetto: una serie tv basata sul suo film 300.

Il regista ha parlato del progetto con la stampa spiegando che tutto è ancora nelle fasi preliminari:

Ci stiamo preparando per immergerci [nel progetto] e iniziare a lavorarci. È davvero divertente, amo questo mondo. E anche solo nelle riunioni preliminari che abbiamo avuto, facendo delle ipotesi su cosa potrebbe succedere, è stato davvero divertente pensare che abbiamo delle fondamenta davvero ricche. Stranamente è tutto molto simile a Twilight of the Gods: per quanto riguarda gli aspetti di base, ce ne sono molti in comune.

Fonte / CB

La serie tv sarà probabilmente un prequel del film (ma ancora manca una conferma ufficiale) e seguirà gli spartani, capitanati da Leonida, prima di andare in guerra contro Serse.