Twilight of the Gods: tutto quello che c'è da sapere sulla serie animata di Zack Snyder

Pubblicazione: 14 settembre alle 12:00

Zack Snyder torna alle origini con la serie animata Twilight of the Gods, catapultando lo spettatore nel mondo della mitologia norrena. Ecco tutto quello che c'è da sapere in attesa della sua uscita.

Quando esce Twilight of the Gods

Twilight of the Gods arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 19 settembre.

La trama di Twilight of the Gods

La serie è co-creata da Zack Snyder, dal regista del DC Animated Universee da(sceneggiatore di Supergirl). Snyder e Oliva dirigono anche alcuni episodi.

La trama ufficiale della serie recita: In un mondo mitico di grandi battaglie, grandi imprese e grande disperazione, Leif, un re mortale, viene salvato sul campo di battaglia da Sigrid, una guerriera dalla volontà di ferro di cui si innamora. La notte del loro matrimonio, Sigrid e Leif sopravvivono alla terribile ira di Thor, che li spinge — insieme a un gruppo di crociati — in una spietata missione di vendetta, contro ogni previsione. Questa eroica storia di amore, perdita e vendetta è un viaggio all'inferno e oltre … attraverso terre fantastiche, campi di battaglia feroci e sanguinari, e guerre combattute contro divinità e demoni.

Il cast di Twilight of the Gods

Netflix ha annunciato addirittura nel 2021 il ricco cast di doppiatori di Twilight of the Gods. Tra questi troviamo Stuart Martin e Sylvia Hoeks nei panni dei protagonisti Leaf e Sigrid. Corey Stoll doppia Hrafnkel, una figura importante delle saghe norrene, Lauren Cohan è Inge e Peter Stormare Ulfr. Tra le divinità, John Noble presta la voce a Odino, Paterson Joseph a Loki, Jamie Chung a Hel e Pilou Asbæk a Thor. Infine, Jamie Clayton è Seid-Kona e l'attore norvegese Kristofer Hivju, noto per aver interpretato Tormund in Game of Thrones, dà voce ad Andvari, che nella mitologia norrena è un nano mutaforma con un anello magico.

Zack e Deborah Snyder, tramite la loro casa di produzione The Stone Quarry, hanno collaborato con lo studio di animazione francese Xilam per realizzare Twilight of the Gods. Xilam, noto per realizzare prodotti di intrattenimento per bambini, ha iniziato a lavorare all'animazione per adulti nel 2019 con I Lost My Body, un dramma fantasy che racconta la storia di una mano mozzata in viaggio per riunirsi con il suo proprietario. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è stato nominato per il Miglior Film d'Animazione agli Oscar 2020.