Zendaya è la fan numero uno di Christopher Nolan: il video con Tom Holland su Interstellar è virale

Pubblicazione: 16 luglio alle 12:29

Zendaya era una grande fan di Christopher Nolan molto prima di entrare nel cast de L'Odissea. L'attrice lo ha dimostrato durante la sua ospitata al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove ha mostrato un esilarante video girato nel salotto di casa mentre spiegava, scena dopo scena, la trama di Interstellar.

Introducendo il filmato, Zendaya ha raccontato che il videoe che tutto era nato durante una conversazione con Hunter Schafer, sua collega in Euphoria. "Questo è successo a casa mia. Nel mio salotto. È Tom che stava registrando", ha spiegato sorridendo.

Nel video, l'attrice utilizza una scatola di cartone come una lavagna improvvisata e ricostruisce con entusiasmo i passaggi più complessi del film di Christopher Nolan, cercando di spiegare i paradossi temporali e il viaggio del protagonista interpretato da Matthew McConaughey.

Prima della messa in onda della clip, Zendaya ha scherzato dicendo che, se qualcuno avesse bisogno di capire davvero Interstellar, avrebbe potuto pensarci lei. Jimmy Fallon le ha quindi risposto che il video mostrato in trasmissione era stato accorciato, ma l'attrice ha replicato divertita: "L'ho già accorciato io prima di mandarvelo".

Zendaya ha raccontato che il filmato originale dura circa dieci minuti e che, mentre cercava di spiegare ogni dettaglio della storia, sia Hunter Schafer sia Tom Holland non riuscivano a trattenere le risate. Tornata in studio, ha ribadito tutto il suo entusiasmo per il film, confessando semplicemente: "Lo adoro. Davvero. Lo amo così tanto".

Matt Damon e Zendaya in Odissea (fonte: Universal)

La passione dell'attrice per il cinema di Christopher Nolan è emersa anche in un altro momento dell'intervista, quando ha ricordato la reazione avuta dopo che Tom Holland le raccontò di aver ricevuto la proposta per entrare nel cast de L'Odissea. Fu proprio allora che, scherzando, gli disse che lo avrebbe lasciato se avesse rifiutato il film, una battuta che lo stesso Holland ha raccontato nei giorni scorsi durante la promozione del kolossal.

Oggi i due condividono anche quell'esperienza professionale: ne L'Odissea Tom Holland interpreta Telemaco, mentre Zendaya veste i panni della dea Atena. Guardando il video trasmesso da Jimmy Fallon, però, viene quasi da pensare che il suo ingresso nel mondo di Christopher Nolan fosse iniziato molto prima, quando nel salotto di casa cercava di spiegare Interstellar con la stessa passione di una fan.