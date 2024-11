Zendaya racconta com'è recitare insieme a Tom Holland: "Stranamente, sono a mio agio"

Zendaya e Tom Holland si sono conosciuti sul set di Spider-Man: Homecoming e da quel momento sono diventati una coppia. I due, che hanno recitato insieme anche negli altri film con protagonista il supereroe, si ritroveranno sul set della nuova pellicola di Christopher Nolan.

In un'intervista con Vanity Fair, Zendaya spiega com'è recitare insieme a Holland:

Stranamente sono a mio agio, in realtà. Lo trovo molto naturale, se non altro. Ti senti davvero al sicuro accanto alla persona con cui stai recitando. Adoro lavorare con lui.

Ha così tanto talento e moltissima passione in quello che fa. Dà sempre il mille per cento, anche quando è completamente esausto. Lo apprezzo molto per questo. Sembra abbastanza normale, è così che ci siamo conosciuti, a un provino per sondare la chimica tra di noi.