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Zoe Saldaña, chi è il marito Marco Perego: la curiosa storia del pittore che ha scelto il cognome della moglie

Marco Perego, marito di Zoe Saldaña, racconta infanzia, carriera, arte e amore per l’attrice: dalla provincia italiana alla vita a Los Angeles.

di Federica Verdoliva
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Marco Perego è conosciuto dal grande pubblico soprattutto per essere il marito di Zoe Saldaña, ma la sua storia professionale nasce molto prima dell'incontro con l'attrice. Nato nel 1979 e originario di Salò, è oggi un artista, sceneggiatore, regista e produttore. Il suo percorso parte dalla pittura e attraversa esperienze molto diverse, dal calcio alla vita a New York, fino al cinema. Oggi vive a Los Angeles insieme alla moglie e ai loro tre figli.

La sua infanzia è legata alla provincia italiana e a una famiglia abituata a cambiare città. Perego ha vissuto tra Vimercate, Melzo e Salò, seguendo gli spostamenti del padre Ezio, che lavorava nel settore della ristorazione. Fin da bambino racconta di aver avuto una forte curiosità per il mondo e il desiderio di viaggiare. Il calcio è stato per un periodo una possibile strada professionale, ma un infortunio gli ha fatto cambiare direzione. La sua vera vocazione, infatti, era l'arte, con il sostegno dei genitori trasformò persino il soggiorno di casa in un piccolo studio di pittura.

Il trasferimento negli Stati Uniti rappresenta una svolta. Perego ha raccontato di aver vissuto anche momenti molto difficili, lavorando come cameriere e svolgendo altri impieghi mentre cercava di affermarsi nel mondo dell'arte. A New York arrivò a dormire nella metropolitana e, secondo il suo racconto, a 27 anni affrontò anche un periodo di forte stress che gli provocò l'alopecia. La sua attività artistica iniziò a ottenere attenzione quando tra le persone che credettero nel suo lavoro ci fu Gilda Moratti, che acquistò una sua opera contribuendo all'avvio della sua carriera. In seguito le sue opere sono state presentate anche in importanti contesti internazionali, tra cui Art Basel, la Royal Academy di Londra e la Galerie Gmurzynska di Zurigo.

Nel tempo Perego ha ampliato il proprio percorso oltre la pittura. È passato alla scrittura e alla regia e ha realizzato The Absence of Eden, film del 2023 con Zoe Saldaña protagonista, dedicato al tema della migrazione tra Messico e Stati Uniti. Il progetto ha segnato un'importante evoluzione della sua carriera cinematografica. Perego ne ha curato la regia e la sceneggiatura, mentre la produzione ha coinvolto anche Martin Scorsese. L'artista ha spiegato di considerare il cinema una nuova forma di racconto attraverso cui esplorare la condizione umana.

Sul piano personale, l'incontro con Zoe Saldaña è avvenuto durante un volo diretto a New York. L'attrice ha raccontato di aver percepito immediatamente una particolare sintonia tra loro. I due si sono sposati nel 2013, a poche settimane dalla decisione di convolare a nozze, e hanno tre figli, i gemelli Cy e Bowie, nati nel 2014, e Zen, nato nel 2016. Perego ha anche scelto di aggiungere Saldaña al proprio cognome, diventando Marco Perego Saldaña. La storia di Marco si intreccia così con quella di una delle attrici più note di Hollywood: Zoe Saldaña, la cui carriera e vita privata nascondono a loro volta diverse curiosità. Oggi la famiglia vive in California e, nonostante la notorietà della coppia, Perego continua a mantenere un'identità professionale autonoma, legata soprattutto all'arte e al cinema.

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