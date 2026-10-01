Zoe Saldaña, chi è il marito Marco Perego: la curiosa storia del pittore che ha scelto il cognome della moglie

Pubblicazione: 01 ottobre alle 17:49

Marco Perego è conosciuto dal grande pubblico soprattutto per essere il marito di Zoe Saldaña, ma la sua storia professionale nasce molto prima dell'incontro con l'attrice. Nato nel 1979 e originario di Salò, è oggi un artista, sceneggiatore, regista e produttore. Il suo percorso parte dalla pittura e attraversa esperienze molto diverse, dal calcio alla vita a New York, fino al cinema. Oggi vive a Los Angeles insieme alla moglie e ai loro tre figli.

La sua infanzia è legata alla provincia italiana e a una famiglia abituata a cambiare città. Perego ha vissuto tra Vimercate, Melzo e Salò, seguendo gli spostamenti del padre Ezio, che lavorava nel settore della ristorazione.. Il calcio è stato per un periodo una possibile strada professionale, ma un infortunio gli ha fatto cambiare direzione. La sua vera vocazione, infatti, era l'arte, con il sostegno dei genitori trasformò persino il soggiorno di casa in un piccolo studio di pittura.

Il trasferimento negli Stati Uniti rappresenta una svolta. Perego ha raccontato di aver vissuto anche momenti molto difficili, lavorando come cameriere e svolgendo altri impieghi mentre cercava di affermarsi nel mondo dell'arte. A New York arrivò a dormire nella metropolitana e, secondo il suo racconto, a 27 anni affrontò anche un periodo di forte stress che gli provocò l'alopecia. La sua attività artistica iniziò a ottenere attenzione quando tra le persone che credettero nel suo lavoro ci fu Gilda Moratti, che acquistò una sua opera contribuendo all'avvio della sua carriera. In seguito le sue opere sono state presentate anche in importanti contesti internazionali, tra cui Art Basel, la Royal Academy di Londra e la Galerie Gmurzynska di Zurigo.

Nel tempo Perego ha ampliato il proprio percorso oltre la pittura. È passato alla scrittura e alla regia e ha realizzato The Absence of Eden, film del 2023 con Zoe Saldaña protagonista, dedicato al tema della migrazione tra Messico e Stati Uniti. Il progetto ha segnato un'importante evoluzione della sua carriera cinematografica. Perego ne ha curato la regia e la sceneggiatura, mentre la produzione ha coinvolto anche Martin Scorsese. L'artista ha spiegato di considerare il cinema una nuova forma di racconto attraverso cui esplorare la condizione umana.