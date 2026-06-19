Zoe Saldaña compie 48 anni: il percorso straordinario dell'attrice attraverso 5 curiosità (che forse non conoscevi)

Pubblicazione: 19 giugno alle 11:28

La conosci come la guerriera verde Gamora nell'universo cinematografico Marvel e l'hai amata nei panni di Neytiri in Avatar: oggi, Zoe Saldaña compie 48 anni e dietro i personaggi iconici che hanno segnato la fantascienza moderna si nasconde una donna dal percorso straordinario, fatto di passioni inaspettate, sfide fisiche estreme e battaglie personali che raramente finiscono sotto i riflettori. Se pensi di essere un vero fan dell'attrice, preparati a scoprire 5 curiosità che potrebbero sorprenderti.

1. La passione per la danza

Prima di conquistare Hollywood con la sua presenza magnetica sullo schermo, Zoe Saldaña ha coltivato un amore completamente diverso, quello per la danza. Quando viveva nella Repubblica Dominicana, si iscrisse all'ECOS Espacio de Danza Academy per studiare diverse forme di danza, con una predilezione particolare per il balletto classico. Questa formazione artistica ha plasmato non solo la sua grazia naturale davanti alla macchina da presa, ma anche la disciplina ferrea che avrebbe caratterizzato tutta la sua carriera. Il palcoscenico è stato il suo primo pubblico, molto prima che milioni di spettatori la vedessero volare tra le foreste bioluminescenti di Pandora.

2. Mentori d'eccezione

Il suo ruolo di Nyota Uhura nella trilogia reboot di Star Trek ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, ma c'è un dettaglio curioso che pochi conoscono: Saldaña non aveva mai visto la serie originale prima di essere scelta per interpretare il personaggio iconico reso celebre da Nichelle Nichols. Eppure l'attrice aveva già avuto un assaggio dell'universo Trek anni prima, quando nel 2004 interpretò proprio una fan accanita della saga fantascientifica nel film The Terminal. Un caso di vita che imita l'arte, considerando che oggi Saldaña stessa può vantare legioni di Trekkie devoti che la adorano.



Come ha fatto allora a rendere giustizia a un personaggio tanto amato senza conoscerne le origini? La risposta sta in due mentori d'eccezione. Da un lato, Saldaña ha ricevuto preziosi consigli direttamente da Nichelle Nichols, l'interprete originale di Uhura, che le ha trasmesso l'essenza del personaggio. Dall'altro, ha potuto contare su una guida ancora più vicina: sua madre, una Trekkie convinta che ha condiviso con la figlia la sua profonda conoscenza dell'universo di Star Trek. Quando il talento incontra la preparazione e il supporto giusto, nascono interpretazioni memorabili.

3. Ore di trucco

Ma è forse il suo impegno per il ruolo di Gamora a rivelare fino a che punto Saldaña sia disposta a spingersi per i suoi personaggi. Mentre molti attori avrebbero optato per gli effetti speciali in CGI e la performance capture, lei ha scelto la strada più difficile: trasformarsi letteralmente nel personaggio attraverso ore di trucco prostetico. Ogni giorno sul set di Guardiani della Galassia significava ricoprirsi completamente di make-up verde, un processo lungo e faticoso che richiedeva dedizione assoluta. Una scelta che ha reso Gamora incredibilmente reale e tangibile sullo schermo.

4. Allenamenti intensi

L'allenamento per Avatar ha richiesto un impegno ancora più estremo. Per sei mesi, Saldaña si è sottoposta a un regime di preparazione intensivo che comprendeva arti marziali, equitazione e tiro con l'arco. Non si è trattato di qualche lezione sporadica, ma di un vero e proprio percorso di trasformazione fisica e mentale. Questa preparazione maniacale non è solo professionalità: è la dimostrazione di come Saldaña concepisca la recitazione come un'arte totale, dove il corpo diventa strumento narrativo tanto quanto la voce e l'espressione.



5. Malattia e consapevolezza

C'è però un aspetto della vita di Zoe Saldaña che va oltre la carriera e merita di essere conosciuto. Nel 2016, l'attrice ha rivelato pubblicamente di soffrire, insieme a sua madre e sua sorella, di tiroidite di Hashimoto, una malattia autoimmune che colpisce la tiroide. La sua scelta di parlarne apertamente ha portato consapevolezza su una condizione che affligge milioni di persone, spesso in silenzio. In un'industria dove l'immagine è tutto e le debolezze vengono nascoste, Saldaña ha dimostrato un coraggio diverso da quello dei suoi personaggi sullo schermo: la forza di essere vulnerabile e umana.



Oggi puoi ritrovare Zoe Saldaña in The Adam Project su Netflix, un film che racchiude Star Wars e Ritorno al Futuro, in continua a dimostrare quella versatilità che l'ha resa una delle attrici più ricercate di Hollywood. Ma ora, quando la vedrai sullo schermo, saprai che dietro ogni suo personaggio c'è una storia fatta di danza, determinazione, vulnerabilità e una capacità di trasformazione che va ben oltre il semplice recitare.