Zorro: il teaser trailer e la data d'uscita della serie con Jean Dujardin e Salvatore Ficarra

Pubblicazione: 08 ottobre alle 14:56

Paramount+ ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Zorro, la serie originale con Jean Dujardin negli iconici panni di Don Diego de la Vega.

Tutti gli episodi usciranno in contemporanea sulla piattaforma streaming il 6 dicembre. Nel cast sono presenti anche l'italiano Salvatore Ficarra, oltre ad Audrey Dana, André Dussollier, Eric Elmosnino e Grégory Gadebois.

Qui sopra potete vedere il primo teaser trailer, che promette tanta azione e commedia.

Nel 1821, Don Diego de la Vega diventa sindaco di Los Angeles per migliorare la sua amata città. Tuttavia, la città si trova in difficoltà finanziarie a causa dell'avidità di un uomo d'affari locale, Don Emmanuel, e i poteri di Diego come sindaco non sono sufficienti per combattere l'ingiustizia.

Diego non usa la sua identità di Zorro da 20 anni, ma sembra che non abbia altra scelta che riportare Zorro in vita per il bene comune. Ma Diego lotta per bilanciare la sua doppia identità di Zorro e di sindaco, mettendo a dura prova il suo matrimonio con Gabriella, che è all'oscuro del suo segreto. Riuscirà Diego a salvare il suo matrimonio e la sua sanità mentale in mezzo al caos?

La serie è stata creata da Benjamin Charbit e Noé Debré, e prodotta da Le Collectif 64 (Marc Dujardin) e Bien Sûr Productions (Julien Seul) con France Télévisions, e coprodotta da Panache Productions e Le compagnie cinématographique. Alla regia Jean-Baptiste Saurel (Parallèles) ed Emilie Noblet.