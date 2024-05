A margine delle attività stampa organizzate per i 25 anni di Star Wars: la Minaccia Fantasma di George Lucas, Ahmed Best, l’interprete di Jar Jar Binks, ha avuto modo di parlare di argomenti come le polemiche che accompagnarono l’uscita della pellicola e i messaggi politici alla base della storia (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un’altra intervista, sempre Ahmed Best racconta di come, all’epoca, George Lucas stesso avesse previsto che, col passare degli anni, tutte le polemiche e le critiche circa Star Wars: la Minaccia Fantasma sarebbero sostanzialmente scomparse senza lasciare traccia.

Credo sia meraviglioso che le generazioni più giovani stiano abbracciando e accogliendo non solo i prequel, ma Jar Jar in particolare. Si tratta di qualcosa che George aveva previsto quando il film venne accolto da queste reazioni negative. Diceva sempre “Fra trent’anni da adesso, nessuno ne parlerà più”. È stato difficile realizzarlo in quel momento e farci i conti, ma ora eccoci qui, 25 anni dopo, e aveva ragione.

Effettivamente, giusto qualche giorno fa è emerso che fra tutti i film della saga di Guerre Stellari, è proprio La Minaccia Fantasma il più visto di tutti in streaming su Disney+ (ECCO I DETTAGLI).

