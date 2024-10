Agatha All Along, tutte le rivelazioni del finale: la verità su Billy, la storia di Agatha e il futuro nell'Universo Marvel

Pubblicazione: 31 ottobre alle 11:06

È ora su Disney plus il gran finale in due episodi di Agatha All Along ricco di rivelazioni, colpi di scena e anticipazioni sul futuro del personaggio introdotto in WandaVision.

Raggiunta la fine della Strada delle Streghe, i protagonisti scoprono chi ha creato la via, chi ha scritto la Ballata e cosa è accaduto a, figlio perduto di Agatha.

Facciamo allora il punto su tutte le rivelazioni del doppio finale:

La scoperta di Jennifer

Nel penultimo episodio, Jennifer scopre che è stata Agatha a imporle il vincolo per un secolo. Durante la prova finale della Strada, Jennifer apprende la notizia con estremo shock, inizia a urlare contro Agatha, così decide di strapparle una ciocca di capelli per un rituale di liberazione. "Tu non controlli me" le dice ripetutamente, arrivando finalmente a sciogliere il vincolo. Riacquisiti i suoi poteri, Jennifer scompare e la rivediamo riemergere dal terreno nell'episodio finale appena fuori da Westview e volare lontano, verso luoghi sconosciuti.

Billy ha creato la Strada delle Streghe

: Jennifer è l'unica sopravvissuta della congrega, perciò potrebbe tornare anche alla luce del suo legame con Billy. Come abbiamo visto nel nostro speciale, nei fumetti Jennifer Kale combatte al fianco di Ghost Rider, di Doctor Strange e persino della squadra mutante X-Force, arrivando infine a unirsi ai Midnight Sons.

Alla stregua di sua madre Wanda (che aveva inconsapevolmente creato il mondo da sitcom di "WandaVision" per sfuggire al suo dolore), nell'episodio numero otto scopriamo che Billy, disperato alla ricerca di suo fratello Tommy, ha evocato l'intera Strada delle Streghe. Un montaggio ci svela tutti gli indizi disseminati nei precedenti episodi legati al fatto che fosse lui il vero artefice, così come alcuni oggetti presenti nella sua stanza che gli sono stati di ispirazione.

Uno sguardo al futuro: Quando Billy scopre di esser stato inavvertitamente colpevole delle morti delle altre componenti della congrega, emerge tutto il suo senso di colpa. Questo potrebbe avere implicazioni su come userà la sua magia in futuro, visto che a tutti gli effetti risulta potenzialmente pericoloso come sua madre.

Agatha ha scritto la Ballata con suo figlio

L'ultimo episodio è tutto incentrato sulla storia di Agatha e la sua vita con suo figlio Nicholas nel diciottesimo secolo. Quando Agatha è in procinto di partorire suo figlio, infatti, Rio le appare davanti, per portarlo con sé. Agatha la implora di darle più tempo, Rio la asseconda ma senza dirle quando tornerà.

Per i successivi sei anni, Agatha utilizza Nicholas nelle sue truffe per rubare la forza vitale di altre streghe, e insieme inventano una ballata sulla "strada tortuosa" che ogni giorno devono percorrere e che poi diventa la celebre "strada delle streghe".

Una notte Rio giunge a reclamare Nicholas e al suo risveglio Agatha viene colta dalla disperazione. Dopo averlo seppellito, capisce quale sarà il suo scopo, ovvero continuare ad acquisire potere continuando a fare quello che ha sempre fatto con il figlio amato: ingannare le streghe nel corso dei secoli raccontando la leggenda della Strada delle Streghe, usando la ballata come esca.

Uno sguardo al futuro: all'appello restano ancora alcune domande. Com'è nato esattamente Nicholas? Ha un padre o è stato creato tramite un incantesimo? E perché Agatha è stata costretta a cederlo alla Morte? Frutto di un patto con Mefisto come aveva lasciato intendere un episodio precedente?

Agatha si sacrifica e diventa uno spettro

Durante l'ultima battaglia contro Rio, Billy offre la sua vita per salvare Agatha. All'inizio Agatha accetta volentieri, ma poi Billy le chiede telepaticamente se è così che è morto Nicholas. Il ricordo fa capire ad Agatha che può salvare Billy come non ha potuto fare con Nicholas, così decide di consegnarsi a Rio, le da un bacio appassionato e poi muore, accasciandosi a terra.

Nell'episodio successivo, ritorna poi come fantasma, incapace di "andare avanti" visti i conti in sospeso con Nicholas. Il personaggio spiega infatti che non è ancora "capace di affrontarlo".

Uno sguardo al futuro: nei fumetti Agatha trova un nuovo scopo dopo essere morta, decidendo di aiutare Scarlet Witch nella sua forma spettrale, facendole da mentore. Nell'Universo Marvel, il personaggio a quanto pare lo farà invece con Billy, che rappresenta un po' il figlio che non ha mai avuto e lo aiuterà nella sua impresa. Sempre nei fumetti, Agatha trova poi un modo per tornare nel mondo dei vivi con un aspetto completamente diverso (e più giovane).

Scarlet Witch (2015) #12 artwork a cura di Annapaola Martello

Tommy è "vivo"

Nel penultimo episodio, Agatha aiuta Billy a entrare in contatto con lo spirito di Tommy per trasferirlo in un nuovo corpo, ma scopre che il corpo che abita è annegato e Billy va nel panico perché si rende conto che "non c'è nessuno che lo ami!".

Uno sguardo al futuro: Agatha promette a Billy, nei minuti finali, di aiutare a cercare suo fratello. Possibile, allora, che l'impresa richiederà anche la presenza di Visione? Probabilmente non è un caso che la serie che prossimamente entrerà in produzione ha il titolo provvisorio di Vision... Quest.