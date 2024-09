Agatha All Along, quali sono le origini a fumetti della congrega formata dalla protagonista?

Pubblicazione: 21 settembre alle 09:00

A partire dl 19 settembre, i primi due episodi di Agatha All Along sono finalmente disponibili per tutti gli abbonati a Disney+. Nonostante una fetta di spettatori abbia reputato la serie privo di mordente e con un inizio un po’ lento, la maggioranza del pubblico sembra aver gradito questo nuovo frammento del Marvel Cinematic Universe. Merito soprattutto del carisma di Kathryn Hahn che permette alla protagonista di questa serie TV di brillare come mai accaduto in precedenza. Un pregio che, come potete leggere anche nella nostra recensione, permette alla prima metà di Agatha All Along di non annoiare mai e, anzi, di entusiasmare in più momenti.

Se la prima puntata ci ha del tutto conquistati grazie a un’atmosfera sulla scia di serial televisivi del calibro di True Detective, il secondo episodio riesce comunque a divertire. È qui che Agatha Harkness si trova a dover formare la propria congrega, reclutando diverse fattucchiere per percorrere insieme a lei la. Solo così, infatti, la letale donna dai capelli corvini potrà ottenere nuovamente i suoi poteri, andati perduti in seguito allo scontro con Wanda o, per meglio dire, con la nuova Scarlet Witch.

In occasione dell’uscita di Agatha All Along abbiamo quindi deciso di soffermarci maggiormente su queste streghe che accompagnano la protagonista della serie. Streghe che, per la maggior parte, sono persino già comparse nei fumetti della Casa delle Idee. Siete curiosi di saperne di più? Allora accarezzate il vostro famiglio, afferrate la vostra scopa e seguiteci in questa nuova, magica, avventura.

LILIA CALDERU

Creata da Steve Englehart, Mike Friedrich e Frank Brunner nell’ormai lontano 1973, Lilia Calderu è una discendente del primo Barone Mordo, acerrimo nemico di Stephen Strange. Nonostante il suo aspetto affascinante, Lilia preferisce spesso incarnare il ruolo di un’anziana donna, in modo da enfatizzare il suo ruolo di potente strega. In Agatha All Along è interpretata dalla bravissima Patti LuPone, che ha affermato più volte di non aver mai visto un film Marvel. Questa caratteristica le ha permesso di apparire naturale durante i molti momenti dello show durante i quali Lilia appare spaesata e confusa da ciò che la circonda. Da notare come il personaggio, che nei fumetti proveniva dalla Transylvania, qui sia diventato siciliano. In alcune situazioni, infatti, Lilia si trova a parlare una lingua diversa dall’inglese, ritrovando così le proprie origini per qualche secondo.

JENNIFER KALE

Jennifer Kale è una sacerdotessa del culto di Zhered-Na ideata da Steve Gerber e da Rich Buckler nel 1972. Nei fumetti troviamo Jennifer seguire le orme di suo nonno Joshua, esplorando così il sovrannaturale e rischiando sin da subito la propria vita. Se non fosse stato per l’Uomo Cosa, infatti, sarebbe morta tra le grinfie di Thog, un demone evocato dalla ragazza e sfuggito rapidamente al suo controllo. Da allora, tra lei e il gigantesco colosso della palude si è creato un nesso che li unisce e che ha portato i due combattenti a unire le forze più volte. Nei successivi anni di carriera, Jennifer Kale combatte al fianco di Ghost Rider, di Strange e persino della squadra mutante X-Force, arrivando infine a unirsi ai Midnight Sons. All’interno di Agatha All Along, Jennifer è interpretata da Sasheer Zamata e si dimostra un’esperta di pozioni. Una qualità che, nel corso dello show, si rivelerà fondamentale per l’intera congrega.

ALICE WU-GULLIVER

Nonostante nella serie TV ideata da Jac Schaeffer Alice Wu-Gulliver sia la figlia di una rockstar, nella versione originale creata da James Robinson e Mike Perkins nel 2016 è il risultato dell’amore tra la guardiana di Hong Kong August Wu e il detective Adam Gulliver. Dopo la morte della madre per colpa di un demone, i capelli castani di Alice hanno iniziato a virare verso un colore rosso, facendola assomigliare di più ad August. La ragazza decise però di seguire le orme del padre, diventando così un’agente di polizia dotata di straordinari poteri magici e finendo per collaborare in un paio di situazioni anche con Wanda Maximoff. Nella serie TV disponibile su Disney+, Alice ha il volto di Ali Ahn e mantiene la sua devozione verso la madre, donna legata alla Strada delle Streghe e sparita in circostanze misteriose.

SHARON DAVIS (MRS. HART)

Senza alcun legame fumettistico troviamo infine Sharon Davis, abitante di WestView che abbiamo già avuto occasione di conoscere in WandaVision. Durante il periodo nel quale Wanda ha manipolato le menti degli abitanti della ridente cittadina americana, Sharon ha “vestito i panni” di Mrs. Hart, moglie del datore di lavoro di Visione. La sua gentilezza e tranquillità viene portata sul piccolo schermo da Debra Jo Rupp, attrice carismatica che, sin dal primo episodio, si conferma in grado di dare vita a un personaggio genuinamente divertente. Nonostante il suo pollice verde, Sharon viene scelta da Agatha come ripiego solo per riuscire così a completare la congrega.

Queste quattro streghe, insieme ad Agatha e a un misterioso adolescente senza nome, sono infatti il gruppo che ci accompagnerà lungo la Strada delle Streghe per le prossime settimane. Un gruppo variegato e che, ne siamo certi, saprà regalarci degli