Alan Horn torna in Warner Bros. Discovery come consulente

Era la fine del 2021 quando Alan Horn annunciava di volersi ritirare dalla carica di direttore creativo della Disney, chiudendo un decennio di successi cinematografici (in cui 20 film hanno superato il miliardo di dollari e 3 hanno superato i 2 miliardi di dollari). Non significava però pensionamento, visto che è stato appena scelto da David Zaslav come suo consulente in Warner Bros. Discovery. A partire dal 1 agosto, Horn consiglierà il CEO del neonato colosso dei media (che fonde Discovery e WarnerMedia) e nello specifico lo aiuterà a prendere decisioni sul fronte cinematografico, dove ha scarsa esperienza.

“Sono entusiasta di dirvi che Alan Horn, uno dei dirigenti più apprezzati e rispettati nell’industria, ha accettato di assistermi come consulente durante questo periodo di transizione, a partire dal 1 agosto,” si legge in un memo di Zaslav. ”Nessuno conosce quest’industria meglio di Alan. Ha avuto una carriera straordinaria lunga quasi mezzo secolo. Recentemente è stato chairman e poi co-chairman e CCO di The Walt Disney Studios, per quasi un decennio, supervisionando la produzione cinematografica e l’integrazione di Lucasfilm e Fox, oltre all’espansione verso la produzione di contenuti per i servizi streaming Disney”.

Horn ha una certa esperienza anche con la Warner Bros: fino al 2013 infatti aveva lavorato nello studio di Burbank supervisionando il franchise di Harry Potter e la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Ricordiamo che la divisione cinematografica di Warner Bros. Discovery è stata da poco affidata alle sapienti mani di Michael De Luca e Pamela Abdy, ex capi della divisione cinema della MGM (da poco acquisita da Amazon), che hanno preso il testimone di Toby Emmerich. “Negli ultimi sei mesi ho avuto la fortuna di passare molto tempo con Alan,” continua Zaslav nel suo memo. “È stato generoso e molto utile, e ho imparato tantissimo sull’industria in queste conversazioni. […] E so che Mike e Pam sono entusiasti a loro volta di sentire i consigli di Alan e beneficiare della sua esperienza ottenuta in questi anni. Per certi versi è un ritorno a casa per lui: Alan ha iniziato la sua carriera con Norman Lear e i suoi partner Jerry Perenchio e Bud Yorkin, e più avanti ha co-fondato Castle Rock Entertainment, prima di diventare presidente e COO di Warner Bros. per 12 anni. Conosce a menadito questo studio e ha contribuito a trasformarlo nel colosso che è oggi. Ha dei rapporti molto saldi con i talent e ha un grandissimo rispetto per le nostre proprietà intellettuali.”

Fonte: TheWrap