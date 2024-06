Con un video su TikTok (preannunciato ieri con un misterioso messaggio sui social), la Warner Bros. ha annunciato oggi di essere al lavoro su un sequel di Practical Magic, film del 1998 da noi noto con il titolo di Amori & Incantesimi. Secondo quanto riporta Variety, le protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman sono in trattative per tornare nel ruolo delle sorelle Owen.

Nel film originale, diretto da Griffin Dunne e tratto dal romanzo omonimo del 1995 di Alice Hoffman, le due rimanevano coinvolte in un complotto soprannaturale dopo che il personaggio di Bullock drogava e uccideva per sbaglio l’ex fidanzato violento del personaggio di Kidman: le due si ritrovavano così costrette a cercare di rianimarlo. All’epoca non fu un grande successo di critica, né di pubblico, ma negli anni divenne un vero cult in particolare nella stagione di Halloween.

A scrivere la sceneggiatura del sequel sarà Akiva Goldsman, mentre Bullock e Kidman saranno coinvolte anche come produttrici con Denise Di Novi. Non è la prima volta che la Warner lavora a un seguito di qualche tipo: nel 2019 mise in sviluppo una serie spinoff per MAX, che poi cadde nel dimenticatoio.

