La Warner Bros ha tagliato sei secondi di dialogo dalla versione cinese diper evitare che la distribuzione del film nel paese potesse avere problemi.

Secondo quanto segnala news.com.au, i tagli riguardano due frasi nelle quali Silente (Jude Law) parla esplicitamente dei sentimenti che lo legano a Grindelwald (Mads Mikkelsen): sono state omesse le parole che citano l’amore. Come noto, J.K. Rowling ha rivelato anni fa detto che Silente è omosessuale, e il legame tra i due personaggi veniva già accennato nel secondo film, I crimini di Grindelwald, ma è in questo terzo episodio della saga che l’argomento viene trattato esplicitamente anche attraverso dei dialoghi.

I tagli sono stati fatti su richiesta dalla censura cinese, la Warner Bros. ha però sottolineato in un comunicato stampa che anche senza queste parole il rapporto tra i due personaggi è evidente:

Come studio cinematografico, ci impegnamo a salvaguardare l’integrità di ogni film che distribuiamo, e questo si applica anche a circostanze in cui è necessario fare dei piccoli tagli per rispondere con tatto a una serie di fattori legati a ciascun mercato. La nostra speranza è quella di far uscire i nostri film in tutto il mondo come sono stati concepiti dai loro creatori, ma storicamente abbiamo sempre dovuto applicare piccoli tagli in alcuni mercati locali. Nel caso di Animali Fantastici: i Segreti di Silente ci è stato chiesto di tagliare sei secondi, e la Warner Bros. ha accettato questi tagli per aderire alle richieste locali, ma lo spirito del film rimane intatto. Vogliamo che il pubblico in tutto il mondo veda e apprezzi questo film, è importante per noi che anche il pubblico cinese possa vivere quest’esperienza, seppur con questi piccoli tagli.

Ricordiamo che il film è uscito in Cina l’8 aprile e ha raccolto circa 10 milioni di dollari in un momento storico in cui metà delle sale sono chiuse a causa della nuova ondata di Covid nel paese.

L’anno scorso l’uscita di Eternals era stata bandita in Arabia Saudita, Kuwait, Quatar, Bahrain e Oman quando la Disney si è rifiutata di apportare alcune modifiche al montaggio finale su richiesta delle commissioni censura locali. I principali cambiamenti richiesti erano relativi alle sequenze tra l’Eterno Phastos e suo marito Ben, perché in questi paesi l’omosessualità è illegale. Eliminare questa storyline sarebbe stato impossibile senza intaccare la trama del film. In Cina, Eternals non è uscito perché non ha ottenuto il via libera alla distribuzione insieme a diversi altri film Disney.

