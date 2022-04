Lunedì scorso abbiamo avuto modo di partecipare alla conferenza stampa di, che sarà dal 13 aprile nei cinema italiani.

Scaduto l’embargo, possiamo ora fare il punto di quanto si è detto durante l’incontro con il cast composto da Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Jessica Williams, Mads Mikkelsen, Alison Sudol, Victoria Yeates, il regista David Yates e i produttori David Heyman e Tim Lewis.

Ecco alcune delle curiosità e delle dichiarazioni più interessanti emerse durante la conferenza:

Jessica Williams ha parlato del suo personaggio, Lally Hicks, che ha fatto un cammeo nel secondo film (nel libro magico di Nicholas Flamel): “È una professoressa di incantesimi a Ilvermorny; è una strega geniale, è andata a scuola con Queenie e Tina, è molta brava a vedere nel cuore delle persone e Silente la sceglie per motivi ben precisi visto che è così in gamba. Si fida di Silente, anche se non come andranno le cose“;

Jude Law : “Ho sempre immaginato che essere Silente vuol dire trovarsi nella solitudine. Sin da giovane è sempre stato geniale e straordinario a tal punto da sentirsi isolato da tutto o comunque sempre in dovere di sminuire il proprio potere, i suoi limiti e la sua ambizione. Poi tutto a un tratto incontra qualcuno della sua statura, che lo ispira, e quel legame si rivela molto ma molto potente, e lo è ancora di più in giovane età. Poi c’è il momento orribile di quando ti rendi conto che non siete dello stesso avviso e la cosa diventa ancora più difficile da gestire“.

Ha poi parlato di un consiglio avuto da Eddie Redmayne : “Mi disse: ‘Se hai problemi con una scena, ricorda che hai disposizione la la magia!’ e in effetti una scena a Berlino in cui passo informazioni alla squadra si è trasformata in una sequenza con un cappello magico da cui escono ogni genere di cose“;

Jude Law : “In questo film Silente affronta il suo passato e affronta se stesso. […] Lui crede nelle persone, vede il bello in loro. Silente credeva in Draco, credeva in Tom Riddle. Riesce a vedere il bello o comunque il potenziale nelle persone e credo che sia un carattere che lo ha sempre contraddistinto“.

Alison Sudol su Queenie: “Alla fine del secondo film Queenie compie una decisione sconvolgente, nessuno se lo aspettava. Ma se avete seguito il film con attenzione, avrete capito che ha sofferto molto delle regole del Mondo della Magia… voleva solo stare con la persona che ama, era in un momento vulnerabile e così Grindelwald le ha detto ciò che aveva bisogno di sentire. Nei Segreti viene usata per il suo potere, [..] si trova al punto della sua vita in cui ha fatto una decisione da cui non può tirarsi indietro e dovrete vedere il film per capire cosa deciderà di fare“;

William Nadylam torna a interpretare Yusuf Kama: “Sembra che la gente tragga piacere nel cavargli cose dal corpo… Newt cerca di togliergli cose dall’occhio, Grindelwald dalla testa.. non so cosa voglia dire [ride]. Yusuf è motivato da dolore e vendetta, ed è un tema molto ricorrente. Yusuf ha cercato vendetta cercando la persona che ha causato la fine della sua stirpe. Purtroppo scopre che ha sbagliato obiettivo, ma fortunatamente trova sua sorella, che però alla fine muore. Non ha un buon karma questo Kama… quando lo ritroviamo [nei Segreti di Silente], gli è successo qualcosa di bello. Ê meno magro, ha cominciato a mangiare [ride], ma Silente gli ha dato una missione, è parte di un esercito, e gli viene dato un dono: una famiglia, guidata da Newt, e uno scopo“;

Victoria Yeates preannuncia che Bunty avrà un ruolo più importante: “Bunty sarà più coinvolta, più sicura di sé. Farebbe qualunque cosa per Newt, lo idolatra, ama le creature quanto lui e vorrebbe essere come lui. Ci sono modi diversi di amare, ma a Bunty sta bene vivere alla sua ombra“.

David Heyman sui temi della saga: “Ci sono così tanti temi nelle opere di J.K. Rowling e in questo film. La famiglia che ti crei, che non è quella in cui nasci, il coraggio di fare la cosa giusta, l’amore, il sacrificio. In fin dei conti Silente deve scegliere tra l’amore che provava e che forse prova ancora e fare la cosa giusta per il bene superiore. Lui e Geinrlwald avevano due punti di vista diversi, quindi tutto sta dalle scelte che fai, che è un altro tema molto ricorrente. Per Newt, Silente e tutti gli altri si tratta di fare la scelta giusta“.

Eddie Redmayne ha ricordato un bellissimo momento sul set: “Una delle prime scene girate era alla Testa di Porco, eravamo in gruppo, Alison purtroppo non c’era, ci siamo seduti lì a sorseggiare Burobirra attorno a un tavolo, con il fuoco scoppiettante e colleghi che amo. Non riuscivo a crederci, mi sono sentito grato di fare questo lavoro“;

Ha poi parlato del suo Newt, descrivendolo come una persona che gode a stare in silenzio: “Io stesso, a causa della mia ansia, mi sento travolto dalle troppe parole“. Ha poi citato due grandi perle di saggezza di Newt: “Una è che preoccuparsi vuol dire soffrire due volte, che era nel primo film. Mi preoccupo sempre e perciò mi dico che se la cosa orribile che mi preoccupa sta per succedere, non ha senso preoccuparsene, altrimenti il dolore raddoppia“. Ha poi concluso: “In questo film c’è una cosa che dice a Silente che adoro, anche se non la ricordo bene, ma spiega che tutti facciamo errori nella vita, ma è importante cercare di migliorare. È quel tentativo che conta“.