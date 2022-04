Dopo le foto dal dietro le quinte di ieri , oggi tocca a uno sguardo a tutte le foto in alta risoluzione di, il film di David Yates dal 13 aprile al cinema.

Le foto mostrano non solo le creature magiche come lo Snaso e l’Asticello, ma anche i personaggi ben noti che torneranno nel cast e i nuovi ingressi, come la professoressa di Ilvermorny Lally Hicks.

Potete ammirarle qui di seguito:

Ecco anche una serie di spot televisivi in italiano:

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) arriverà nei cinema italiani il 13 aprile.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.