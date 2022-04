– il cui titolo integrale è– ha suscitato un po’ di “maretta” su Twitter all’interno del fandom diper una presunta incongruenza temporale emersa già con il secondo capitolo, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald.

Parliamo, naturalmente, della presenza nella pellicola della professoressa Minerva McGranitt che viene nuovamente interpretata da Fiona Glascott. Stando a quanto segnalato dall’Independent, alcuni fan sono tornati a rimarcare che la presenza della professoressa Minerva McGranitt nella saga di Animali Fantastici sarebbe illogica perché, negli anni in cui si svolgono i film prequel / spin-off (a cavallo fra gli anni venti e trenta del 1900) di Harry Potter o non era ancora nata o era troppo piccola per esercitare la professione.

Il giornale segnala che la data di nascita di Minerva McGranitt, interpretata da Maggie Smith nella saga cinematografica di Harry Potter, sarebbe nata, stando alle indicazioni fornite dal sito del Wizarding World, il 4 ottobre del 1935. In realtà, ora come ora, sul sito citato non viene fornita nessuna indicazione sulla data di nascita del personaggio. Potete verificare voi stessi cliccando sull’immagine qua sotto:

I dati sono stati resi, probabilmente, più sfumati proprio per consentire il dovuto spazio di manovra narrativa. Ma, nonostante ciò, qualcuno potrebbe comunque sollevare un’altra obiezione basata su quanto detto dalla professoressa a Dolores Umbridge in una conversazione che avviene in Harry Potter e l’Ordine della Fenice. La professoressa di Trasfigurazione dice all’antipaticissima collega che, a dicembre, festeggerà i 39 anni d’insegnamento alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Considerato che la storia del quinto Harry Potter si svolge fra il 1995 e il 1996, facendo della semplice matematica, non avrebbe cominciato la sua professione prima del Minerva McGranitt. Ma anche qua c’è un ma. A prescindere dal fatto che JK Rowling, sostanzialmente, non ha mai affrontato direttamente la questione, la questione dei 39 anni di esperienza in quel di Hogwarts può essere agilmente aggirata perché non viene specificato che si trattino di anni di lavoro effettuati in maniera continuativa.

Ovviamente, sappiamo anche che “discussioni facete e oziose” come queste fanno anche parte di ogni fandom del creato.

