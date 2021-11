Animali Fantastici 3: in programma un grande evento in Giappone, arriva il trailer?

A meno di cinque mesi dall’uscita di, sembra che ci la Warner Bros. sia pronta a iniziare la campagna promozionale del film.

La divisione giapponese dello studio ha infatti annunciato i primi dettagli su un “evento di lancio” fissato al 1° dicembre al quale potranno partecipare 200 fan. Con tutta probabilità in tale occasione sarà svelato il primo trailer del film e a questo punto attendiamo dettagli sulla possibilità che ci siano eventi per lo stesso giorno in altre parti del mondo.

Il testo del tweet non lascia spazio a dubbi:

Evento promozionale per l’ultima opera del Wizarding World, “Animali Fantastici 3”. L’invito è rivolto a 10 gruppi di 20 persone per un evento speciale che si terrà in un luogo non annunciato a Tokyo la sara di mercoledì 1 dicembre.

