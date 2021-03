Getsurrey riporta oggi che le riprese disi sarebbero spostate in esterni nel Regno Unito e nello specifico a Windsor Great Park, nei pressi di Virginia Water, a 40 minuti d’auto dai Leavesden Studios.

Il giornale ha avvistato dei camion e attrezzature con il logo della Warner Bros. Pictures (qui trovate alcune foto), a riprova che la produzione starebbe allestendo il set del film di David Yates.

Da nostre fonti possiamo confermare che il film che sarà girato al parco sarà proprio Animali Fantastici 3, anche se non è chiaro per quali sequenze. La località ha già ospitato più volte le riprese dei film di Harry Potter, tra cui Harry Potter e l’Ordine della Fenice e Harry Potter e il Calice di Fuoco e nello specifico per delle sequenze ambientate nei confini di Hogwarts.

Possibile che in Animali Fantastici 3 ritorneremo a Hogwarts?

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute partire il 16 marzo 2020 per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves, ma sono invece partite il 1° settembre e dovrebbero trovare conclusione proprio questo mese. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro e in parte a Londra e a Berlino.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein). Mads Mikkelsen interpreterà Grindelwald al posto di Johnny Depp.

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.