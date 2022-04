Come sapete, qualche giorno fa abbiamo partecipato alla global press conference di, il kolossal del Wizarding World prodotto dalla Warner Bros interpretato da Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler eche sarà dal 13 aprile nei cinema italiani.

Vi abbiamo già proposto un paio di contenuti che abbiamo realizzato grazie a questo incontro stampa: quello col resoconto di carattere generale (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e quello col “mea culpa” del regista David Yates per via de I crimini di Grindelwald.

In questo nuovo articolo parliamo proprio di Gellert Grindelwald, il villain della saga che, in Animali Fantastici 3, viene interpretato da Mads Mikkelsen che è stato chiamato dalla Warner a sostituire Johnny Depp.

Proprio in merito all’essersi trovato a vestire i panni dell’antagonista della saga praticamente all’improvviso dice:

Sì, sono stato coinvolto un po’ più tardi rispetto al resto della gang. Avevano già fatto due film insieme ed erano già a produzione ben avviata quando mi sono uniti ai Segreti di Silente. È stato come visitare una famiglia con la speranza di venire adottato, cosa che hanno fatto ed è stato fantastico. Sono tutti fantastici: i colleghi, la troupe, David che è un po’ il padrino di questa famiglia dato che ci ha lavorato così tante volte che è capace di far sentire subito tutti a casa. Il mio viaggio è stato veloce e repentino, ma mi sono sentito subito accolto.

L’attore ha poi parlato del lavoro fatto per riuscire a bilanciare il fascino e la malvagità che un personaggio come quello che interpreta deve necessariamente possedere, lavoro che è stato fatto anche grazie a degli scambi d’opinione con Jude Law, l’interprete di Albus Silente:

Questo personaggio è profondamente collegato a Silente e per questo io e Jude abbiamo avuto qualche conversazione sul come doveva essere la loro relazione, quindi il mio personaggio è stato modellato partendo da questi presupposti. Credo che nessuno nella storia abbia cominciato la sua esistenza affermando “Voglio essere il cattivo!” e, per questo, dovevamo comprendere per bene la sua missione. Qual è il suo scopo? Perché cerca di rendere il mondo un “posto migliore” con quelle precise modalità? Penso che Grindelwald e Silente, quando erano ancora dei giovani adulti, avessero una comunione d’intenti. Poi i confini di questo terreno comune si sono offuscati. E hanno cominciato ad avere delle metodologie differenti per raggiungere questo scopo.