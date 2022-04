Lunedì scorso abbiamo avuto modo di partecipare alla conferenza stampa di, che sarà dal 13 aprile nei cinema italiani.

PARTECIPA ALL’ANTEPRIMA DI MEZZANOTTE A MELZO!

All’intervento hanno partecipato quasi tutti i protagonisti del film, i produttori e anche il regista David Yates, che ha preannunciato un film molto diverso dal precedente, intitolato I crimini di Grindelwald.

Il regista ha fatto un’ammissione di colpa, sottolineando che il secondo capitolo ha spiazzato pubblico e critica a causa della complessità dell’intreccio:

L’episodio precedente [Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald] era piuttosto complicato da un punto di vista della trama anche per tutti noi. Abbiamo impiegato un bel po’ per far quadrare tutto, ma con questa storia in particolare non volevamo che fosse solo intensa da un punto di vista emotivo, ma che fosse godibile e che potesse riflettere la magia, il fascino, l’umorismo e i valori dei primi film della saga.