inizia, in maniera inaspettata, con un incontro tra Grindelwald e Silente in un bar babbano. Sebbene i due non possano combattersi e nuocersi a vicenda, si ritrovano a sorseggiare del tè discutendo non solo del loro passato, confermando il rapporto amoroso che li legava, ma anche del presente visto che Albus definisce “folle” il piano di Gellert.

Nel volume “Schermi incantati” (edito da Panini e disponibile dal 21 aprile) si parla della sequenza E viene confermato che si tratta di una “scena sogno”, perciò quello tra i due personaggi non va inteso come un vero e proprio incontro (una cosa che in effetti cozzerebbe con la storia dei libri di Harry Potter). Nel corso della sequenza, infatti, quando il dialogo tra i due si fa più teso, lo sfondo comincia a tingersi di bianco e le persone iniziano a scomparire.

Il film in effetti gioca molto con le realtà alternative e le “dimensioni specchio”, anche se in questo caso dovrebbe trattarsi un dialogo facilitato da una connessione tra i due personaggi alla luce del patto di sangue. Tra parentesi, non è la prima volta in cui due personaggi della saga di Harry Potter si ritrovano in un limbo dove non è chiaro distinguere ciò che è reale da ciò non lo è.

Alla fine del dialogo, Grindelwald si congeda da Silente mentre tutto l’ambiente prende fuoco. Nei piani originali per la sequenza, tuttavia, come abbiamo visto nel nostro speciale, Grindelwald avrebbe dovuto dire un’ultima cosa a Silente sussurrandogli qualcosa all’orecchio e dandogli un bacio sul collo.

In attesa di scoprire se la scena sarà inclusa tra i contenuti speciali dell’edizione home video, ricordiamo che alcune battute del film riguardanti l’omosessualità di Albus Silente sono state rimosse dalla versione cinese del film.

