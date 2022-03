ha ricevuto il via libera per l’uscita anche nel mercato Cinese. La data non è stata ancora annunciata, ma si tratta comunque di un’ottima notizia per la Warner Bros., l’ennesima dopo l’uscita di Matrix Resurrections (dove ha incassato 13.5 milioni dei 156 globali) e di The Batman (in arrivo il 18 marzo).arriverà nei cinema internazionali il 6 aprile, e in Nordamerica il 15 aprile: verosimilmente in Cina arriverà qualche giorno dopo.

Dopo un 2021 in cui la maggior parte dei film hollywoodiani non sono usciti in quello che è diventato il più grande e ricco mercato cinematografico globale (che tuttavia restituisce una percentuale ridotta degli incassi agli studios), sembra quindi che il 2022 sia iniziato in maniera ben più promettente.

La saga di Animali Fantastici ha avuto buoni risultati al box-office cinese: il primo film, uscito nel 2016, ha raccolto ben 86 milioni di dollari, mentre il secondo nel 2018 ne ha raccolti 57. Nel 2020 invece è uscito Harry Potter e la Pietra Filosofale 4K in 3D, e ha raccolto 27.3 milioni di dollari (più di film come Wonder Woman 1984).

Questo il poster cinese de I Segreti di Silente appena lanciato:

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) arriverà nei cinema italiani il 13 aprile.

