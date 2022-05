è uscito da circa un mese nei cinema e magari, a molti e molte di voi, potrebbe essere venuta voglia di vedere o rivedere ini vari capitoli della saga prequel di Harry Potter.

Il franchise è nato nel 2016 con Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them) seguito poi da I crimini di Grindelwald nel 2018 e da I segreti di Silente che ha esordito nei cinema italiani il 13 aprile del 2022 e in quelli statunitensi un paio di giorni dopo, il 15.

Tutti e tre i film sono stati diretti da David Yates che ha anche diretto quattro degli otto film di Harry Potter usciti nelle sale.

Animali fantastici in streaming: dove trovarli

Al momento, non è possibile trovare i tre film della saga di Animali fantastici in streaming su un’unica piattaforma. Il primo film è disponibile in streaming solo a noleggio o in vendita ed è reperibile su tutte le principali piattaforme. A noleggio sta su Tim Vision, Apple TV, Rakuten TV, Google Play, Chili, Microsoft e Amazon Prime Video a un costo variabile fra i 2,99€ e i 3,99€. In vendita è possibile trovarlo sulle stesse piattaforme poc’anzi citate a un prezzo che oscilla fra i 7,90€ e i 9,99€.

Il discorso cambia con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald che è anche presente in streaming gratuito compreso nell’abbonamento di Sky / NOW e su Infinity. Chi non è abbonato a queste piattaforme e intende acquistarlo, o noleggiarlo, lo può fare sempre su Tim Vision, Apple TV, Rakuten TV, Google Play, Chili, Microsoft e Amazon Prime Video. Il noleggio varia, anche in questo caso, fra i 2,99€ e i 3,99€. Il costo della copia digitale è invece leggermente più alto rispetto al primo film: si passa dai 9,99€ ai 10,99€.

Vale la pena notare che se siete interessati ad acquistare le copie digitali sia dei film di Harry Potter che di Animali fantastici, su tutti i principali store potete trovare il cofanetto della “Wizarding World – 10 Film Collection – Harry Potter / Animali Fantastici”. Il cartellino del prezzo si aggira fra i 30 e i 40 euro a seconda della piattaforma, quindi vi consigliamo di valutare in base alle vostre preferenze e possibilità di spesa.

Per quanto concerne l’ultimo film della saga, Animali fantastici – I segreti di Silente, non è ancora possibile trovarlo in streaming, né in abbonamento né, tantomeno, a noleggio o in vendita. Questa pellicola, come tutte quelle del listino Warner del 2022, ha una finestra di esclusiva cinematografica di 45 giorni. Una volta terminata, Animali fantastici 3 arriverà in streaming gratuito – limitatamente al mercato nordamericano – su HBO Max, la piattaforma di WarnerDiscovery (indicativamente il 30 maggio). Teoricamente, una volta che il terzo Animali fantastici sarà visibile in streaming su HBO Max, nei mercati in cui la piattaforma non è operativa, come ad esempio l’Italia, sarà noleggiabile o acquistabile, in formato digitale, sui vari servizi e poi, dopo qualche settimana, sarà anche in vendita su supporto fisico.

Appena la divisione nazionale della Warner diramerà informazioni più precise le riporteremo.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!