Siamo ormai alla sesta settimana del processo che vede contrapposti Johnny Depp e la star di Aquamane, secondo quest’ultima, le vicissitudini legali avrebbero avuto delle ripercussioni proprio sulla sua presenza nella pellicola di James Wan.

Secondo quanto affermato in tribunale da Amber Heard, il ruolo di Mera in Aquaman 2 sarebbe stato drasticamente ridotto rispetto a quello della prima versione della sceneggiatura. Chiaramente, la Warner Bros è intenzionata a ottenere il minor quantitativo possibile di “cattiva pubblicità” e ha così scelto, a quanto pare, di agire preventivamente limitando la presenza nel kolossal DC di un’attrice “problematica” come Amber Heard. Con Johnny Depp, visto che la lavorazione del terzo Animali fantastici non era ancora cominciata, la major scelse la via dell’allontanamento dal set. Il tutto avvenne dopo la sentenza del giudice Nicol sulla causa per diffamazione di Johnny Depp contro il Sun e l’azienda di Rupert Mordoch, la News Group Newspapers, alla luce delle accuse di Amber Heard risalenti ad alcuni anni fa. Una sentenza risolta a sfavore di Depp (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Dal procedimento processuale è emerso il seguente scambio:

Avvocato: Hai partecipato ad Aquaman 2? Heard: Sì. Ho lottato molto per restare nel film. Non volevano includermi. Avvocato: Sei riuscita a girare le tue scene? Heard: Sì, una versione molto ridotta Avvocato: È cambiato qualcosa nella sceneggiatura? Heard: Mi era stata data una sceneggiatura. Poi una nuova versione dalla quale erano state tolte delle scene d’azione in cui, senza spoiler, due personaggi, uno era il mio, combattevano l’uno contro l’altro. Fondamentalmente, hanno tolto roba alla mia parte. Ne hanno rimosso una parte.

Un contesto non semplice per la Warner che si ritrova una nuova gatta da pelare a livello d’immagine dopo i recenti incidenti alle Hawaii che hanno visto coinvolto Ezra Miller. Ricordiamo che, inizialmente, pareva che la Warner non volesse neanche rinnovare il contratto ad Amber Heard per Aquaman 2 a causa dei “problemi di chimica” con il protagonista Jason Momoa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate e quanto attendete Aquaman 2 di James Wan? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!

