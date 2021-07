Aquaman 2: il produttore commenta le polemiche sull’ingaggio di Amber Heard

L’anno scorso le vicissitudini trahanno riempito le pagine dei giornali e diviso in fazioni i fan tanto da far emergere online indiscrezioni sulla possibilità che l’attrice venisse rimossa dal cast di(dopo che Johnny Depp era stato invitato ad abbandonare quello di Animali Fantastici 3 ).

La stessa Amber Heard era poi intervenuta per smentire le voci di un suo addio al ruolo di Mera nel blockbuster della DC / Warner Bros. affermando quanto segue:

Non sono le indiscrezioni sui media né le campagne sui social media a pagamento a decidere i casting dei film, perché non hanno alcuna base nella realtà. È stato solo grazie ai fan che è stato possibile fare Aquaman e che sarà possibile fare Aquaman 2. Non vedo l’ora di iniziare le riprese l’anno prossimo.

Durante un’ospitata a Deadline’s Hero Nation per la promozione di The Suicide Squad, il produttore Peter Safran ha confermato che l’attrice è rimasta nel cast:

In tutta onestà non intendiamo dare conto alle pressioni dei fan, bisogna fare quello che è meglio per il film, e con James Wan e Jason Momoa ci doveva essere anche Amber Heard. Questo è quanto.

Ha poi aggiunto:

Non siamo ciechi davanti a ciò che succede nel Twitter-verso, ma ciò non vuol dire che bisogna farsi influenzare, prenderlo come una verità divina o accogliere ogni desiderio. Bisogna fare quello che è giusto per il film ed è questo che abbiamo deciso.