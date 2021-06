LEGGI ANCHE – Aquaman 2, Patrick Wilson promette un film più grande e più bello

Manca un anno e mezzo all’uscita di, ma, per sicurezza, James Wan ha già voluto mettere tutti i paletti del caso circa l’esclusività della release cinematografica.

Le dichiarazioni, anzi, la brevissima dichiarazione del filmmaker arriva da un approfondimento del Los Angeles Times che fa un po’ il punto della situazione in merito alla strategia distributiva che la Warner sta adottando in questo 2021 – la contemporaneità della release cinematografica e in streaming su HBO – e a margine della fusione fra WarnerMedia e Discovery (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Per Aquaman 2 James Wan esclude categoricamente la simultaneità della distribuzione streaming:

Questo film deve essere proiettato sui più grandi schermi in giro per il mondo, una cosa che lo studio capisce completamente.

Ricordiamo che lo studio ha già specificato che, nel 2022, tornerà a dare precedenza al modello cinematografico anche se la finestra di release esclusiva sarà più breve del pre-pandemia: 45 giorni (come per Paramount e Disney, fra l’altro).

Le riprese partiranno a luglio nel Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, una denominazione che, contrariamente a quanto accade di solito, è invece direttamente collegata alla mitologia del fumetto. Necrus è, infatti, una città sottomarina come Atlantide che, contrariamente a quest’ultima con la quale è anche entrata talvolta in conflitto, esiste solo per brevi intervalli di tempo e non compare mai due volte nello stesso punto. Quello che resta da verificare è se abbia una qualche attinenza con il lungometraggio o se sia solo una semplice citazione al celeberrimo fumetto della DC Comics.

La Warner Bros ha annunciato che il sequel del cinecomic di James Wan approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel. Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

