Durante la presentazione dedicata adal CinemaCon 2022, James Wan ha parlato di questo secondo film e degli avanzamenti in campo tecnologico per la creazione degli effetti visivi.

Le cose sono cambiate molto rispetto al primo film:

Gli effetti visivi rappresentano una grossa parte di questo tipo di film. So che il primo ha messo a dura la prova gli attori visto che hanno dovuto sopportare dolore fisico e ore e ore appesi a dei cavi e a quello che chiamiamo diapason, una struttura non proprio comoda.

Ha poi aggiunto:

Con questo film abbiamo usato una nuova tecnologia, non era il motion control o la face capture, ma abbiamo praticamente messo 100 cineprese per catturare l’azione e l’interpretazione degli attori, per poi applicare tutto su un modello 3D del personaggio che però è guidato dalla performance dell’attore. È molto più versatile e molto meno doloroso per gli attori, cosa che mi rende le cose più semplici visto che non urlano e mi sbraitano contro (ride).