Dopo aver finito il primo film, io e il mio coautore abbiamo iniziato a immaginare la storia del secondo, l’abbiamo proposta ai piani alti e la cosa grandiosa è che alla fine grazie al mio amore per il progetto sono riuscito a contribuire alla sceneggiatura. Abbiamo steso il trattamento e poi James e il nostro primo sceneggiatore David l’hanno finito. C’è tutto il nostro cuore lì dentro.

Durante un’ospitata al The Drew Barrymore Show per parlare della sua nuova compagnia Mananalu Pure Water,ha confermato di aver contribuito alla storia diprima di passare la sceneggiatura a James Wan e a David Leslie Johnson-McGoldrick:

Ha poi svelato che le riprese partiranno molto presto:

Partirò a luglio e inizieremo a girare.

Le riprese partiranno a luglio nel Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, una denominazione che, contrariamente a quanto accade di solito, è invece direttamente collegata alla mitologia del fumetto. Necrus è, infatti, una città sottomarina come Atlantide che, contrariamente a quest’ultima con la quale è anche entrata talvolta in conflitto, esiste solo per brevi intervalli di tempo e non compare mai due volte nello stesso punto. Quello che resta da verificare è se abbia una qualche attinenza con il lungometraggio o se sia solo una semplice citazione al celeberrimo fumetto della DC Comics.

La Warner Bros ha annunciato che il sequel del cinecomic di James Wan approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel. Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

