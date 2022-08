Aquaman 2: nuove voci sostengono che Ben Affleck sia stato chiamato sul set per sostituire Michael Keaton

Come un fulmine a ciel sereno, qualche giorno fa, Jason Momoa ha annunciato che Ben Affleck sarebbe tornato a interpretare Batman in Aquaman e il regno perduto.

In occasione delle riprese aggiuntive del film di James Wan, infatti, l’attore è stato chiamato a vestire ancora una volta i panni del vigilante di Gotham dopo la sua “ultima” partecipazione a The Flash.

Il motivo, stando a un’analisi dell’Hollywood Reporter sulla morte del film di Batgirl, è che nei panni di Batman in Aquaman 2 ci sarebbe dovuto essere Michael Keaton. Nei piani originali, infatti, The Flash avrebbe dovuto avere un profondo impatto sull’universo DC, rivoluzionando gli equilibri narrativi attraverso il Multiverso e proponendo quindi come “nuovo” Batman proprio quello di Michael Keaton.

Oltre a The Flash e al cammeo in Aquaman 2, Keaton avrebbe dovuto avere un ruolo centrale anche nel film di Batgirl, ma lo slittamento del film di Andy Muschietti ha indotto la Warner Bros. a correre ai ripari. Il film con Jason Momoa è stato infatti mostrato in occasione di alcune proiezioni di prova e il pubblico è rimasto parecchio confuso una volta che si è ritrovato davanti il Bruce Wayne di Keaton, appartenente a un altro universo.

Alla luce di ciò, lo studio avrebbe così deciso di richiamare Affleck per permettere ad Aquaman 2 di arrivare in sala prima. Tutto ciò implica che se inizialmente Keaton era in lizza per affermarsi come il “nuovo” Batman della prossima fase dell’Universo DC, allo stato attuale avrà un numero di apparizioni minore rispetto a Ben Affleck.

Aquaman e il regno perduto sarà al cinema il 6 marzo 2023.

