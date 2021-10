Anche Dolph Lundgren è arrivato sul set di Aquaman and the Lost Kingdom, il cinecomic di James Wan dove tornerà a interpretare il re Nereus.

L’attore, qualche ora fa, ha dato testimonianza della cosa postando una foto su Instagram in cui lo vediamo in un attimo di semi relax all’interno della sua roulotte sul set del kolossal prodotto dalla Warner Bros. Potete ammirare lo scatto qua sotto.

Fra poco ritroveremo Dolph Lundgren anche nella versione director’s cut di Rocky 4 che tornerà per un giorno nei cinema americani e subito dopo in home video col titolo di Rocky VS Drago. Questa nuova versione della leggendaria pellicola del 1985 diretta da Sylvester Stallone è stata sottoposta a un restauro e rimontaggio è stato naturalmente curati dallo stesso Stallone.

Rocky VS Drago proporrà ben 40 minuti di scene inedite rimontate all’interno del film. Potete ammirare il trailer in questo articolo!

Inizialmente, Sylvester Stallone voleva far uscire Rocky VS Drago nel 2020, in occasione dei 35 anni della pellicola, ma il COVID è finito chiaramente per mettere i bastoni fra le ruote a tutta l’operazione.

La Warner Bros ha annunciato che il sequel del cinecomic di James Wan approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel. Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo nuovo film della saga di Aquaman? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!