Alcune ore fa vi abbiamo mostrato il costume alternativo cheindosserà inaccanto a quello classico, ma quali sono state le fonti di ispirazione di James Wan?

Il costume blu di Arthur Curry ha fatto il suo debutto nella miniserie di Aquaman del 1986 ed è stata progetto dallo scrittore Neal Pozner, come sottolineato da Comicbook. Il costume serviva a rappresentare il “nuovo” Aquaman, che si era gettato Atlantide alle spalle per andare a vivere con Mera in Florida, ma richiamato però al dovere per fare i conti con una nuova minaccia.

Il costume permetteva ad Aquaman di nascondersi e mimetizzarsi nell’oceano con più facilità, e con il tempo è diventato particolarmente apprezzato dai lettori, finendo per apparire anche nella serie digitale dell’anno scorso Aquaman: Deep Dives.

Nel dare l’annuncio del nuovo costume su Instagram, James Wan ha effettivamente menzionato il costume anni ’80 come fonte di ispirazione e ha sottolineato che la tecnologia di Atlantide per la mimetizzazione sarà ispirata alle abilità di cefalopodi come polpi e calamari.

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono partite nel Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, una denominazione che, contrariamente a quanto accade di solito, è invece direttamente collegata alla mitologia del fumetto. Necrus è, infatti, una città sottomarina come Atlantide che, contrariamente a quest’ultima con la quale è anche entrata talvolta in conflitto, esiste solo per brevi intervalli di tempo e non compare mai due volte nello stesso punto. Quello che resta da verificare è se abbia una qualche attinenza con il lungometraggio o se sia solo una semplice citazione al celeberrimo fumetto della DC Comics.

La Warner Bros ha annunciato che il sequel del cinecomic di James Wan approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel. Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

