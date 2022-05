Era aprile 2021 quando la DC Films sospendeva in via definitiva lo sviluppo di due progetti in lavorazione da diverso tempo:, che doveva essere diretto da Ava DuVernay, e lo spin-off diintitolato

Diverso tempo dopo abbiamo scoperto che lo spin-off di Aquaman non era altro che un film segreto su Black Manta, ma poi non sono stati svelati ulteriori dettagli.

Durante una recente intervista con Comicbook, il regista James Wan ha parlato della possibilità di incorporare alcune idee sviluppate per The Trench in altri progetti, e il regista non lo ha escluso:

Guarda, ogni volta che sviluppo qualcosa e finisco per non usarla non implica che non possa sentirmi ispirato a usarla in altri modi. Il mio problema è che ho una miriade di idee ogni volta, ma ovviamente non posso sfruttarle tutte. Direi che tra tutte le cose che mi vengono in mente soltanto il 20-30% finisce nel mio lavoro, perciò ho un cassetto colmo di idee che potrei sempre riutilizzare.

James Wan, ricordiamo, è al momento impegnato con la post-produzione di Aquaman e il regno perduto.