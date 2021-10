luglio abbiamo scoperto cheaveva scelto un cast d’eccezione per il suo nuovo film d’azione e spionaggio intitolato, tratto dal romanzo di prossima pubblicazione di Ellie Conway.

Sono finalmente partite le riprese del progetto che vanterà la partecipazione di Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose. La pop star Dua Lipa debutterà al cinema con un ruolo e si occuperà anche delle canzoni e della colonna sonora della pellicola.

Apple ha acquistato il film per una cifra che si aggira attorno ai 200 milioni di dollari. L’accordo prevede i diritti di una sola pellicola, ma la speranza è che il film dia vita a un franchise.

Le riprese sono partite in Europa, anche se la pellicola sarà ambientata in America, Londra e altre città in tutto il mondo.

Ecco la dichiarazione del regista:

Abbiamo radunato un cast assolutamente stellare per dare vita a ognuno dei personaggi originali e accattivanti in questa storia avvincente. Siamo così felici che la produzione sia partita e che sia iniziato il conto alla rovescia per far scoprire questo spettacolo d’azione a l pubblico di tutto il mondo.

Per il momento non è stata fissata una data di distribuzione.

Fonte: CS