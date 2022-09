A inizio febbraio, svariati mesi dopo la morte di Richard Donner avvenuta a luglio del 2021, è arrivata la conferma che sarebbe stato Mel Gibson a dirigere Arma Letale 5, il nuovo capitolo della celeberrima saga di buddy-cop che si è sviluppata attraverso quattro film usciti fra il 1988 e il 1998 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Poi, per diverso tempo, di questo progetto di rilancio non si è saputo più nulla. Ora, in un’intervista rilasciata a margine della promozione di Bandit, è stato proprio Mel Gibson a spiegare a che punto si trovi lo sviluppo di Arma Letale 5 e quando potrebbero partire le riprese:

Sta venendo davvero bene, abbiamo una sceneggiatura molto valida che ho sviluppato. Cioè, che Richard Donner ha sviluppato con Richard Wenk, avevano una base davvero solida. Dopo la scomparsa di Richard ho avuto l’onore di potermi mettere seduto insieme allo scrittore per lavorare a un paio di nuove stesure concepite cercando di seguire lo spirito di quello che Richard avrebbe voluto perché lo conoscevo abbastanza bene, diciamo. Abbiamo cercato di ottenere quel tipico sapore e siamo alquanto felici di quello che abbiamo ottenuto.

Mel Gibson ha parlato anche del perché Arma Letale 5 stia procedendo un po’ a rilento offrendo però anche una possibile ipotesi sul quando potrebbero partire le riprese:

L’unico ritardo ora come ora è imputabile ai cambiamenti in seno alla Warner, con l’arrivo di Discovery e i nuovi dirigenti, hanno licenziato della gente, l’hanno gettata via e sostituita con persone nuove. Queste compagnie hanno sempre bisogno di tempo per riformarsi e, per questo, c’è stato uno slittamento ma sono alquanto sicuro che riusciremo a mettere in piedi questo film. Probabilmente cominceremo a girare nel primo quarto del prossimo anno.

FONTE: Screen Rant