Da un po’ di tempo, non abbiamo aggiornamenti di sorta di Arma letale 5, il nuovo capitolo della popolare saga cominciata da Richard Donner nel 1987 la cui regia, dopo la morte di quest’ultimo, è passata nelle mani di Mel Gibson, l’interprete storico di Martin Riggs.

Intervenuto come ospite di un podcast, Mel Gibson ha confermato che il progetto è in sviluppo, che sarà lui a dirigerlo e che, al netto di qualche modifica fatta dal nuovo team al lavoro sulla sceneggiatura, si baserà proprio su quanto ideato da Richard Donner prima di morire:

Dirigerò il quinto film della serie Arma letale. Sai, Richard Donner, che ha realizzato gli altri quattro, purtroppo è venuto a mancare. Era un buon amico e in qualche modo mi ha affidato il compito di portare a termine il progetto. Sarà un onore per me farlo… aveva già scritto buona parte della sceneggiatura, quindi abbiamo usato ciò che c’era, continuando a lavorarci un po’. Sono abbastanza soddisfatto, è buono, mi sono divertito molto a farlo.

È divertente! Ma è anche piuttosto serio. Affronta un paio di temi difficili. Non vedo l’ora che esca.