Nonostante le riprese di Elvis siano finite a marzo 2021, Austin Butler si ritrova ancora a “ricadere” nel personaggio che vedremo al cinema il 22 giugno.

Come raccontato durante un’intervista con ET, infatti:

A questo punto continuo a chiedere alla gente: “La mia voce è questa?”, perché mi sembra la mia voce vera… Mi capita di ricaderci quando mi succedono certe cose. Quando vivi con qualcosa per due anni senza fare altro, non puoi farne a meno. Diventa una parte di te.

La pellicola arriverà al cinema in Italia il 22 giugno 2022, i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream.

