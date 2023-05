Tramite un comunicato stampa, la divisione nazionale della Casa di Topolino ha reso nota la data di uscita in streaming su Disney Plus di Avatar 2. Il kolossal di James Cameron sarà sulla piattaforma a partire dal 7 giugno.

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA

IL FENOMENO MONDIALE DI JAMES CAMERON

DEBUTTERÀ IL 7 GIUGNO SU DISNEY+

15 maggio 2023 – L’attesa è quasi finita! Dopo uno storico debutto nelle sale cinematografiche, il fenomeno mondiale di James Cameron Avatar: La Via dell’Acqua arriverà il 7 giugno su Disney+ e includerà contenuti extra con i registi, il cast e la troupe.



Avatar: La Via dell’Acqua è arrivato nelle sale italiane lo scorso 14 dicembre ed è diventato il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale con quasi 2,32 miliardi di dollari al botteghino. Candidato a numerosi premi Oscar®, tra cui quello come miglior film, Avatar: La Via dell’Acqua ha anche stabilito un nuovo standard di riferimento per gli effetti speciali. Prodotto da Cameron e dal suo collaboratore di lunga data Jon Landau, la produzione 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis e Kate Winslet. Accanto all’illustre cast ci sono gli esordienti Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi del film.



Avatar: La Via dell’Acqua raggiunge nuove vette ed esplora profondità sconosciute: James Cameron torna nel mondo di Pandora in questa avventura d’azione ricca di emozioni. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Il tutto sullo sfondo dei paesaggi marini mozzafiato di Pandora, dove il pubblico incontra nuove culture Na’vi e una serie di creature marine esotiche.

