Avatar: la via dell’acqua: la descrizione di 6 scene, già si lavora ad Avatar 4!

A conclusione del lungo panel di oggi alla D23 Expo, James Cameron è intervenuto a distanza (attraverso un collegamento satellitare) per mostrare ben sei clip di Avatar: la via dell’acqua. Il regista ha spiegato al pubblico in delirio che la post-produzione del film (definito “un po’ un’odissea”) prosegue senza sosta, e che sono in corso le riprese del terzo film. Non solo: è anche iniziata la produzione di Avatar 4, in uscita nel 2026.

Il pubblico ha ricevuto gli occhialini 3D per assistere alla proiezione di sei scene esclusive de La via dell’acqua, così descritte dai presenti:

Nella prima scena, i Na’vi nuotano nell’oceano di Pandora in una splendida barriera corallina. La sequenza è definita come “molto suggestiva” soprattutto per la fluidità nei movimenti.

Nella seconda scena, i Na’vi in un laboratorio guardano un vecchio video della dottoressa Grace Augustine (Sigourney Weaver) e poi osservano proprio il corpo Na’vi di Grace (non è chiaro se è morta o addormentata) in un contenitore di vetro pieno di liquido. Tra loro c’è anche una teenager, proprio il personaggio che Weaver interpreterà nel film, ovvero Kiri . Scopriamo che l’avatar di Grace era incinta di Norm Spellman (Joel David Moore) nel primo film, ma Kiri non sa chi è suo padre.

. Scopriamo che l’avatar di Grace era incinta di Norm Spellman (Joel David Moore) nel primo film, ma Kiri non sa chi è suo padre. Nella terza scena, molti bambini sono stati rapiti dai marine di Quaritch che ora hanno forma di Na’vi, e Sully e Neytiri li attaccano nella foresta di Pandora per salvarli. È la scena più lunga, ambientata nel buio e descritta come estremamente violenta.

Nella quarta scena, un confronto tra i personaggi di Zoe Saldana e Sam Worthington, che litigano sul fatto di dover lasciare la loro casa a causa del pericolo imminente. Neytiri insiste sul fatto che “è casa nostra!” dopo che Jake (che vive nel suo corpo Na’vi) ha detto alla famiglia che devono scappare perché Quaritch sta dando loro la caccia.

Nella quinta scena, scopriamo che la famiglia di Neytiri e Jake ora vive con una nuova tribù le cui regole sono strettissime. Il figlio di Jake deve quindi imparare che questa nuova comunità non vede di buon occhio il frequentare “estranei”.

Nella sesta e ultima scena, si ritorna nell’acqua: i figli di Neytiri e Jake imparano a fare amicizia con creature acquatiche gigantesche… e a cavalcarle.

Trovate tutte le notizie su Avatar 2 nella nostra scheda del film

Fonte: Indiewire, Variety